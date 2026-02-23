Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" (Foto AP/Ginette Riquelme)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue la que puso a las fuerzas armadas mexicanas tras su pista. Información de inteligencia estadounidense ayudó a ubicar a “El Mencho” y una gran operación de las fuerzas especiales por tierra y aire acabó con el capo más peligroso del país y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, ofreció el lunes durante la conferencia presidencial nuevos detalles del operativo del domingo que acabó cuando las fuerzas especiales localizaron a Oseguera Cervantes “oculto entre la maleza” y abriendo fuego contra ellas, tras lo cual resultó herido junto a dos de sus escoltas. Los tres murieron en el helicóptero que los trasladaba a un hospital.

En total, en el escondite de “El Mencho”, al sur de Jalisco, murieron 11 delincuentes. Pero la violencia llegaría mucho más lejos con uno de los capos del CJNG ofreciendo a sus pistoleros más de 1.000 dólares por militar muerto.

El saldo total de la violenta jornada del domingo, según los datos del gabinete de seguridad, superó los 70 muertos, entre ellos 25 Guardias Nacionales.

Una pareja sentimental de “El Mencho”, la pieza clave

Tanto México como Estados Unidos seguían la pista a “El Mencho” desde hace años, quien tenía varias órdenes de aprehensión vigentes en su contra en ambos países por crimen organizado y narcotráfico. Esta vez los trabajos de inteligencia tuvieron éxito.

Trevilla dijo que la investigación militar ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes que el viernes llevó a la mujer a Tapalpa, Jalisco, a reunirse con el capo. La ubicación exacta se logró analizando también “información adicional muy importante que nos dio Estados Unidos”, explicó el militar.

Se prepara el cerco por tierra y aire

Después de pasar la noche con “El Mencho”, la mujer se marchó. Las fuerzas especiales empezaron a planear la operación al comprobar que él se quedaba en el lugar con un círculo de seguridad.

Fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia nacional se prepararon para realizar un cerco por tierra. Una fuerza aeromóvil con 6 helicópteros y más fuerzas especiales se mantenían en alerta en los estados vecinos a Jalisco. Y la Fuerza Aérea mexicana apoyaba con aviones de reconocimiento e interceptación.

El domingo, todavía de noche, “se corrobora la presencia de El Mencho”, comenzando la acción.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que estaba de gira en el norte del país, se mantenía informada del desarrollo del operativo.

Violenta respuesta de los delincuentes

La respuesta de los criminales fue muy violenta, dijo el general. Mientras tuvo lugar el enfrentamiento, “El Mencho” huyó con dos escoltas y dejó un grupo muy bien armado intentando frenar a los militares.

En esas instalaciones murieron ocho delincuentes, cuatro más de los anunciados el domingo porque fueron localizados después, dijo Trevilla. Entre el armamento encontrado, había dos lanzacohetes, uno de ellos como el que el CJNG usó en 2015 para derribar un helicóptero militar, el ataque que demostró a México que el cártel estaba dispuesto a enfrentarse con todo su poder a las autoridades.

“El Mencho” se esconde entre la maleza

Oseguera Cervantes intentó esconderse en una zona boscosa y con cabañas en las afueras de Tapalpa. Los delincuentes iban armados y con lanzacohetes, aunque “no los usaron”, dijo Trevilla.

Las fuerzas especiales “lo ubican oculto entre la maleza” comenzando otro enfrentamiento en el que “El Mencho” y sus dos escoltas resultaron heridos. Un helicóptero militar fue alcanzado por los disparos, obligándolo a hacer un aterrizaje de emergencia. Ahí dos personas fueron detenidas.

Tres militares quedaron lesionados.

Muerte del capo en el helicóptero

Cuando la situación quedó controlada, el líder del cártel y sus escoltas fueron subidos a un helicóptero para llevarlos a un hospital cercano, pero murieron en el camino. “Estaban muy graves”, dijo Trevilla.

Fue entonces cuando cambió el plan de vuelo y en lugar de ir a la capital de Jalisco se optó por llevarlos a Ciudad de México por miedo a la reacción del grupo criminal.

La venganza: más de 1.000 dólares por militar muerto

Unos cien kilómetros al oeste de Tapalpa, un operador logístico, financiero y persona de confianza de “El Mencho” coordinaba la venganza. Las autoridades solo lo identificaron como “El Tuli”. Estaba ofreciendo a sus pistoleros 20.000 pesos, más de 1.000 dólares, por militar muerto.

Bloqueos de carreteras, incendios a vehículos y ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional y a negocios se multiplicaron por gran parte del país. Hubo ataques a las fuerzas de seguridad en siete estados.

Los más graves fueron en Jalisco, donde murieron 25 Guardias Nacionales, un funcionario de prisiones, un miembro de la fiscalía estatal y una mujer, así como 30 presuntos delincuentes, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Cuatro armados más fueron abatidos en el vecino estado de Michoacán, donde quedaron heridos 15 miembros de cuerpos de seguridad.

Una brigada de fusileros paracaidistas localizaron a “El Tuli”, al que mataron en un enfrentamiento. Además de armas largas y cortas, llevaba casi un millón de dólares en moneda estadounidense y el equivalente a 400.000 dólares en pesos mexicanos.