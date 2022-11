Un herido por choque en desfile de Carolina del Norte

La escena después del accidente en el desfile navideño en Raleigh, Carolina del Norte, el 19 de noviembre del 2022. (Ethan Hyman/The News & Observer via AP)

RALEIGH, Carolina del Norte, E.U. — El camión que llevaba una carroza durante un desfile en Carolina del Norte se estrelló el sábado, dejando herida a una persona, informó la prensa local.

Testigos dijeron a la emisora WTVD-TV que los asistentes al desfile navideño de Raleigh escucharon al conductor gritar que había perdido el control del vehículo y que no podía detenerlo, antes del choque.

Una persona fue llevada en ambulancia al hospital, reportó The News and Observer.

La persona golpeada por la carroza estaba participando en el desfile, indicó el Departamento de Policía de Raleigh en una nota de prensa.

La policía pidió a la ciudadanía evitar la zona.