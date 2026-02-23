UEFA suspende provisionalmente a Prestianni tras acusación de insulto racista a Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni (izquierda) de Benfica disputa el balón con Vínicius Júnior del Real Madrid en el partido de la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Pedro Rocha)

NYON, Suiza (AP) — La UEFA informó el lunes que ha suspendido provisionalmente por un partido a Gianluca Prestianni, el delantero argentino de Benfica, tras las acusaciones de que profirió insultos racistas hacia Vinícius Júnior.

La decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles. El Madrid ganó el primer encuentro en Lisboa el martes pasado, con Vinícius como autor del gol en la segunda parte para la victoria por 1-0.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a los hinchas y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo “mono”. Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius. Al delantero del Madrid le mostraron una tarjeta amarilla tras su celebración.

La UEFA indicó que la decisión de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA está relacionada con una conducta discriminatoria.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente remisión a los órganos disciplinarios de la UEFA”, señaló en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó después del partido que estaba “conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo” y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo.

Benfica mostró su apoyo a Prestianni, y el club portugués sostuvo que los jugadores del Madrid que dijeron haber escuchado el insulto estaban demasiado lejos.

Posteriormente, Benfica difundió un comunicado en el que afirmó que recibía con satisfacción la investigación de la UEFA y que “apoya plenamente y cree la versión presentada” por Prestianni, “cuya conducta mientras ha estado en el club siempre se ha guiado por el respeto” hacia todos.

Los hinchas de Benfica habían reaccionado con enojo a que Vinícius celebrara su gol a los 50 minutos bailando junto al banderín de córner, lanzando botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid. Luego, Prestianni encaró a Vinícius y dijo algo mientras se cubría la boca con la camiseta.

Prestianni insistió en que Vinícius malinterpretó lo que se dijo, mientras que, según reportes, jugadores de Benfica afirmaron después del partido que el argentino provocó al delantero brasileño, pero que nunca lo insultó racialmente.

Kylian Mbappé estuvo entre los jugadores del Madrid que defendieron con firmeza a Vinícius y publicó en X: “Baila, Vini, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”.

El astro francés también expresó que Prestianni no debería volver a jugar en la Liga de Campeones.