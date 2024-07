Ucraniana Yaroslava Mahuchikh establece un nuevo récord de salto de altura

PARÍS.- La ucraniana Yaroslava Mahuchikh estableció un nuevo récord mundial femenino en el salto de altura el domingo en la reunión de París de la Liga Diamante y con lo que superó una marca que tenía 37 años.

Mahuchikh, la reinante campeona del mundo, estableció una nueva marca de 2.10 metros.

“Antes de la competencia, sentía que podía saltar 2.07 metros y quizá hasta 2.10 metros”, dijo Mahuchikh. “Finalmente puse a Ucrania en la historia del atletismo”.

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!

The previous record by Stefka Kostadinova 🇧🇬 has stood for 37 years.🤯🔥🔥pic.twitter.com/vFdiV3kehS

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 7, 2024