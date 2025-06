Tyler Perry es demandado por actor de ‘The Oval’ por agresión sexual y acoso

Un actor que trabajó en el drama televisivo “The Oval”, creado por Tyler Perry, presentó una demanda alegando que Perry utilizó su poder en la industria para agredirlo sexualmente y acosarlo en repetidas ocasiones mientras lo mantenía en silencio.

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles por el actor Derek Dixon, quien apareció en 85 episodios de la serie de BET, busca al menos 260 millones de dólares en daños.

“El Sr. Perry aprovechó su éxito y poder y utilizó su considerable influencia en la industria del entretenimiento para crear una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora con el Sr. Dixon, inicialmente prometiéndole avances en su carrera y oportunidades creativas, como producir su piloto y darle un papel en su programa, tan solo para someterlo a un acoso sexual, agresión y violencia cada vez mayores, y represalias profesionales”, dice la demanda.

El caso fue presentado el viernes y reportado por primera vez el martes por TMZ.

El abogado de Perry, Matthew Boyd, dijo que las acusaciones son falsas.

“Este es un individuo que se acercó a Tyler Perry por lo que ahora parece ser nada más que un intento de estafa”, dijo Boyd en un comunicado el martes. “Pero Tyler no se dejará extorsionar, y estamos seguros de que estas afirmaciones fabricadas de acoso fracasarán”.

La demanda dice que Perry notó por primera vez a Dixon en 2019 cuando Dixon formaba parte del personal del evento en una fiesta de Perry, y más tarde le ofreció una audición.

Dixon apareció primero en un pequeño papel en la serie de Perry “Ruthless” antes de obtener un papel más importante en el drama político “The Oval”.

Perry pronto comenzó a enviar mensajes de texto sexuales no deseados a Dixon, según la demanda, que incluye capturas de pantalla de varios de ellos.

“¿Qué se necesita para que tengas sexo sin culpa?”, dice uno de los mensajes.

La demanda señala que Perry ofreció a Dixon un papel cada vez más destacado en el programa a medida que sus avances sexuales se volvían más agresivos.

El actor afirma que intentó mantenerse amigable mientras mantenía límites.

“Dixon hizo lo mejor que pudo para andar con cuidado alrededor de la agresión sexual del Sr. Perry mientras se mantenía en buenos términos con él”, dice la demanda. “El Sr. Perry dejó en claro a Dixon que si ignoraba a Perry o no respondía a las insinuaciones sexuales, el personaje de Dixon ‘moriría'”.

La demanda dice que Perry finalmente agredió sexualmente a Dixon en “múltiples ocasiones”, incluyendo una instancia en la que “le quitó a la fuerza la ropa al Sr. Dixon, le tocó las nalgas y trató de forzarse sobre él”.

Dixon le dijo claramente a Perry “No”, pero inicialmente fue ignorado hasta que pudo desescalar la situación y cambiar de tema, según la demanda.

Al día siguiente, Perry se disculpó y le dijo a Dixon que trabajaría con él en un piloto de televisión que Dixon buscaba producir.

Dixon luego recibió un aumento que la demanda sugiere fue parte de un intento por mantenerlo en silencio.

Dijo que el miedo a que su personaje muriera lo mantuvo en silencio como se pretendía.

Perry también produjo y compró los derechos del piloto, llamado “Losing It”, pero la demanda alega que no tenía intención de vender el programa y solo lo usaba para ejercer poder sobre Dixon.

La demanda describe varios asaltos más, incluyendo uno en el que Dixon se hospedaba en una habitación de invitados en la casa de Perry cuando el acusado se metió en la cama con él sin ser invitado y comenzó a tocarlo, alega la demanda.

Dixon eventualmente se mudó Atlanta, hogar del estudio de producción de Perry, a Los Ángeles para poner distancia entre los dos.

Dixon presentó en 2024 una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, y cuando eso no resultó en ninguna acción por parte de los productores del programa, renunció.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Dixon.

“The Oval” es una de las muchas series de televisión producidas, escritas y dirigidas por Perry, de 55 años, quien se hizo famoso como creador y estrella de las películas de “Madea” y desde entonces ha construido un importante imperio de producción en televisión y cine. Como actor, también ha aparecido en las películas “Gone Girl” y “Don’t Look Up”.