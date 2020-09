“Tuvo una vida muy linda mi mami”, dijo Carlos Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este jueves el programa “Venga la Alegría” dió la noticia del fallecimiento de la madre de Carlos Espejel, quien en compañía de su hermano Oscar, habló sobre las condiciones en las cuales se encontraba su mamá Yolanda Leguizamo y sobre su sentir.

“Uno sube y baja de emociones, a veces uno está contento, recordandola con mucho cariño y hay veces que estás triste y cansado también pero al nal estamos en paz. Tuvo una vida muy linda mi mami, tiene mucha gente que la quiere; tenemos muchos mensajes de amor, la gente recuerda con mucho cariño a mi mamá y eso te hace sentir muy orgulloso.

Por donde pasaba mi mamá era como rebocito se quedaba por todos lados”, expresó el comediante.

Espejel comentó que su madre ya estaba enferma, que sufrió de varios paros cardíacos y este último fue el que le arrebató la vida. Además tenía problemas respiratorios y de hígado por tomar muchos medicamentos.

“Tuvo varios paros cardíacos, este último le pusieron un marcapasos lo cual hizo que su corazón estuviera esforzado, pero tuviera mejor calidad de vida. Sin embargo eso hace que se le diFIculte con los pulmones porque entonces no puede sacar la suFIciente agua, teníamos que estarle haciendo unas punciones. En éstas últimas el hígado por las medicinas, fue un cuadro que se fue complicando en general. Le costaba respirar y estar presente, ya sufría mucho,

todo el tiempo tenía frío, pesada 31 kilitos y no comía”, agregó.

Carlos Espejel también expresó que las cenizas de su madre se quedaran en la casa de sus papás, no tienen planeado dividirlas entre ambos hermanos.

“Las cenizas se quedarán en casa de mis papis. Ahí estará con mi papá y ahí van a quedarse sus cenizas”, comentó. A través de su Twitter, el comediante compartió una foto con sus seguidores en la cual se muestra a su mamá y a él cuando era pequeño, ambos se muestran muy felices en la fotografía, la cual acompañó con la frase: “Mi mamita”.