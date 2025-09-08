El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Túnez se clasifica al Mundial con victoria in extremis sobre Guinea Ecuatorial

Túnez necesitaba ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra

AP

MALABO, Guinea Ecuatorial (AP) — Mohamed Ali Ben Romdhane catapultó a Túnez al Mundial 2026 con un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento, certificando el lunes la victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en las eliminatorias de África.

Romdhane fue asistido por su compañero suplente Firas Chaouat para anotar el agónico gol y desatar celebraciones desenfrenadas para los visitantes en la pista detrás del arco.

Túnez necesitaba ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra. Encabeza el Grupo H con 22 puntos en ocho partidos, sacándole 10 puntos de diferencia a su perseguidor inmediato Namibia, y un partido pendiente. Túnez aún no ha encajado un gol en las eliminatorias.

Es la séptima vez que Túnez se clasifica para el Mundial, y la tercera consecutiva. Se despidió en la fase de grupos en 2018 y 2022.

Corte Suprema elimina restricciones a detenciones migratorias en Los Ángeles

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.