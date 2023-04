Tunden a Werevertumorro por opinión sobre el voto; lo llaman clasista

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabo Montiel, youtuber conocido como Werevertumorro, fue calificado por usuarios de redes sociales como clasista tras generar polémica respecto al voto en México. El hermano de El Escorpión Dorado empleó sus redes sociales para reflexionar respecto a este tema y lanzó una comparación que le valió críticas.

“Una de las tantas cosas que me pongo a pensar respecto al VOTO es que no es posible que valga lo mismo el voto de una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios a la de otra persona que no hace nada e incluso puede ser un delincuente. El voto debería tener requisitos”, escribió.

La opinión del youtuber, nacido en Huehuetoca, generó críticas de usuarios de redes sociales quienes lo calificaron de clasista.

“Qué bueno que eres youtuber y no legislador”, “Goeee ahora sí te la bañaste con esto, hay que ponerle más materia gris a lo que se va a decir y hacer”; “mi amigo el menos clasista”; “entonces si eres pobre no puedes votar el candidato q te ofrece oportunidades para salir de una mala situación entre comillas y eso que dices es literalmente oligarquía”, “eso sonó muy clasista”.

La opinión emitida a través de la plataforma Twitter ya cuenta con más de tres mil 500 “Me Gusta” en dicha red social y cientos de comentarios.

Gabo Montiel también opinó sobre la reducción de la edad para que los jóvenes sean diputados, iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado martes.

“Es súper polémico el tema de que ahora puedes ser diputado a los 18 años… Hay un montón de cosas que están mal desde hace tiempo, pero nunca se les ha puesto atención: Ejemplo: El representante electo puede tener 40 años sin estudios de primaria o secundaria. ¿cuál otra?”, cuestionó.

¿Cuánto ganaba Werevertumorro antes de convertirse en un fenómeno en Youtube?

En una entrevista que Gabo Montiel le dio a Yordi Rosado en 2022 contó que en un inicio trabajaba en una agencia como editor, actividad que intercalaba con grabar y subir videos a la plataforma hasta el momento en que le dijeron que ya podía ganar dinero.

“Me puse a hacer muchos videos y veo y eran como 15 dólares, o sea de mis 200 videos eran como 15 dólares”, contó el youtuber.

En ese momento tomó como punto de partida hacer el número de videos suficiente que le permitieran obtener 6 mil pesos en ganancias, la misma cantidad que ganaba como editor de una casa productora.

El youtuber creó uno de los grupos de creadores de contenidos más éxito en México junto a su hermano Alejandro Montiel, conocido como Escorpión Dorado; Luis Torres, Luisitorey; Israel Rivera (Isra); Félix Meza (Fex), entre otros.