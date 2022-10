Tua Tagovailoa regresa a entrenar con los Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EU — Tua Tagovailoa está de regreso, lo que representa una señal positiva para unos Dolphins que no han ganado desde que el quarterback sufrió una conmoción el 29 de septiembre.

Tagovailoa estará en los entrenamientos de esta semana y si todo sale bien se espera que juegue el domingo ante los Steelers de Pittsburgh.

“Es capitán por una razón”, indicó el entrenador de los Dolphins Mike McDaniel. “Creo que es un jugador muy, muy bueno en esa posición. Los jugadores buenos definitivamente dan un impulso a la gente, no por lo que otros no son, sino porque él es quien es”.

Tagovailoa regresó a entrenar de manera limitada la semana pasada. Estuvo en el protocolo de conmoción desde que se lesionó y necesitó que lo auxiliaran para salir del campo en el juego de la semana 4 ante los Bengals de Cincinnati.

Tagovailoa estuvo limitado en las prácticas del jueves y viernes, pero fue puesto como participante completo el viernes. Junto al suplente Teddy Bridgewater, fue dado de alta para regresar el sábado tras completar los pasos requeridos por la NFL.

Tras observar a Tagovailoa lanzar en el entrenamiento, McDaniel no cree que esté muy oxidado desde el punto de vista mecánico.

“Realmente es el mismo chico. Afortunadamente no comenzó a lanzar con la derecha”, bromeó McDaniel sobre Tagovailoa, quien es zurdo.

McDaniel agregó que habló con el jugador sobre conceder jugadas para protegerse en el campo, lo cual admite, no es natural para el quarterback de tercer año debido a su naturaleza competitiva.

“Quiere evitar cada tacleada y no le gusta cuando las jugadas no salen”, afirmó McDaniel. “A veces no funcionan”.

Agregó: “Los chicos que ponen el ejemplo de cómo jugar en la posición, encuentran la manera de estar disponibles y parte de eso es la concesión”.

Los Dolphins suman tres derrotas seguidas, incluyendo el domingo pasado por 24-16 ante los Vikings.

El novato Skylar Thompson fue titular en ese partido después de que Bridgewater se vio afectado por el modificado protocolo de conmoción de la NFL ante los Jets en la semana 5.

Bridgewater estuvo activo el domingo y reemplazó a Thompson en la primera mitad después de que el tercer quarterback abandonó con un dedo pulgar ensangrentado. McDaniel dijo que la lesión de Thompson será reevaluada el miércoles.

Tagovailoa estuvo también en la banda, pero siguió inactivo.