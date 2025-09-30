Trump y Hegseth declaran el fin de lo “políticamente correcto” en el Ejército de EU

QUANTICO, Virginia, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declararon el fin de la cultura “woke” en el Ejército y apuntaron a otras políticas de administraciones pasadas el martes ante cientos de altos funcionarios militares de Estados Unidos que fueron convocados abruptamente a Virginia desde todo el mundo.

Hegseth anunció nuevas directrices para las tropas que incluyen estándares de aptitud física “neutros en cuanto al género” o “a nivel masculino”, mientras que Trump se jactó de las capacidades nucleares de Estados Unidos y dijo que las “ciudades peligrosas” del país deberían ser utilizadas como “campos de entrenamiento para nuestro Ejército”.

Hegseth convocó a líderes militares para reunirse en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, cerca de Washington, sin revelar públicamente el motivo hasta esta mañana. El discurso de Hegseth se centró en gran medida en temas que ha mencionado desde hace tiempo que pintan un panorama de un Ejército que ha sido obstaculizado por políticas “woke”, y dijo que los líderes militares deberían “hacer lo honorable y renunciar” si no les gusta su nuevo enfoque.

Las reuniones entre mandos militares y líderes civiles no son nada nuevo, pero esta generó intensa especulación sobre su propósito dada la rapidez con la que fue convocada y el misterio que la rodeaba.

Almirantes y generales de zonas de conflicto en Oriente Medio y otros lugares fueron convocados para una conferencia sobre raza y género en el Ejército, subrayando hasta qué punto las guerras culturales del país han emergido como un tema central en el Pentágono con Hegseth, incluso en un momento de amplias preocupaciones de seguridad nacional en todo el mundo.

El presidente también advirtió que “Estados Unidos está bajo invasión desde dentro”.

“Después de gastar billones de dólares defendiendo las fronteras de otros países, con la ayuda de ustedes, estamos defendiendo las fronteras de nuestro país”, dijo Trump.

El mandatario republicano está acostumbrado a multitudes ruidosas de seguidores que se ríen de sus bromas y aplauden sus alardes durante sus discursos. Pero no recibió ese tipo de respuesta de los generales y almirantes presentes.

En consonancia con la tradición no partidista de las fuerzas armadas, los líderes militares permanecieron en su mayoría impasibles ante los comentarios politizados de Trump, un contraste con cuando los soldados de base aplaudieron durante el discurso de Trump en Fort Bragg este verano.

Durante su discurso de casi una hora, Hegseth dijo que el Ejército ha promovido a demasiados líderes por las razones equivocadas basándose en cuotas de raza, género y “primeros históricos”.

“La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y que no quiere herir los sentimientos de nadie, se termina ahora mismo en todos los niveles”, expresó Hegseth.

Trump reiteró eso y dijo que “el propósito del Ejército de Estados Unidos no es proteger los sentimientos de nadie. Es proteger nuestra república”.

“No seremos políticamente correctos cuando se trate de defender la libertad estadounidense”, dijo Trump. “Y seremos una máquina de lucha y victoria”.

Hegseth dijo que flexibilizará las reglas disciplinarias y debilitará las protecciones contra el acoso, poniendo un fuerte enfoque en eliminar muchas de las salvaguardias que el Ejército había implementado después de numerosos escándalos e investigaciones.

Agregó que ordenará revisar “las definiciones de lo que el departamento considera liderazgo tóxico, acoso y hostigamiento para empoderar a los líderes a hacer cumplir los estándares sin temor a represalias o dudas”.

También pidió “cambios en la retención de información adversa en los registros de personal que permitirán a los líderes con infracciones perdonables, sinceras o menores no ser obstaculizados por esas infracciones de por vida”.

“La gente comete errores honestos, y nuestros errores no deberían definir toda una carrera”, dijo Hegseth. “De lo contrario, solo intentamos no cometer errores”.

El acoso y el liderazgo tóxico han sido la causa sospechada y confirmada de numerosos suicidios militares en los últimos años, incluido el caso de Brandon Caserta, un joven marinero que fue acosado hasta quitarse la vida en 2018.

Una investigación de la Marina encontró que la “notoria beligerancia, vulgaridad y liderazgo descarado” del supervisor de Caserta fue probablemente un factor significativo que contribuyó a la decisión del marinero de terminar con su propia vida.

Hegseth utilizó la plataforma para criticar los estándares de aptitud física y aseo, las políticas ambientales y los militares transgénero mientras destacó su enfoque y el de Trump en “el ethos del guerrero” y “la paz a través de la fuerza”.

Dijo que administraciones anteriores han dicho al Departamento de Defensa que “nuestra diversidad es nuestra fortaleza”, lo que calificó como una “falacia insana”.

“Tuvieron que emitir declaraciones desconcertantes de inclusividad y LGBTQE+. Les dijeron que las mujeres y los hombres son lo mismo, o que los hombres que piensan que son mujeres es totalmente normal”, dijo, añadiendo el uso de tanques eléctricos y el requisito de la vacuna contra el covid a la lista de políticas equivocadas.

Hegseth dijo que esto no se trata de impedir que las mujeres sirvan en el Ejército.

“Pero cuando se trata de cualquier trabajo que requiera poder físico para desempeñarse en combate, esos estándares físicos deben ser altos y neutrales en cuanto al género”, dijo. “Si las mujeres pueden lograrlo, excelente, si no, es lo que es. Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos trabajos de combate, que así sea. Esa no es la intención, pero podría ser el resultado”.

Esto ocurre mientras el país enfrenta esta semana un posible cierre del gobierno debido a la falta de financiamiento y mientras Hegseth, quien ha enfatizado un enfoque en la letalidad, ha tomado varias acciones inusuales e inexplicadas, incluyendo recortar el número de oficiales generales y el despido de líderes militares de alto rango.