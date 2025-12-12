Trump firma orden ejecutiva para bloquear regulaciones estatales sobre IA

Flanqueado por el senador republicano Ted Cruz (izquierda), y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el presidente Donald Trump exhibe su iniciativa para regular la inteligencia artificial ya firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva destinada a impedir que los estados elaboren sus propias regulaciones para la inteligencia artificial, diciendo que la floreciente industria corre el riesgo de ser sofocada por una diversidad de reglas onerosas mientras lucha contra los competidores chinos por la supremacía.

Legisladores de ambos partidos, al igual que grupos por las libertades civiles y los derechos del consumidor, han presionado para que haya más regulaciones sobre la IA, argumentando que no hay suficiente supervisión para la poderosa tecnología.

Sin embargo, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval que “sólo habrá un ganador” mientras las naciones compiten por dominar la inteligencia artificial, y el gobierno centralizado chino ofrece a sus empresas un solo organismo al cual acudir para obtener aprobaciones gubernamentales.

“Tenemos una gran inversión en camino, pero si tuvieran que obtener 50 aprobaciones diferentes de 50 estados diferentes, habría que olvidarlo porque es imposible de hacer”, expresó Trump.

La orden ejecutiva instruye al secretario de Justicia a crear un nuevo grupo de trabajo para impugnar las leyes estatales, y ordena al Departamento de Comercio elaborar una lista de regulaciones problemáticas.

Amenaza también con restringir la financiación de un programa de despliegue de banda ancha y otros programas de subvenciones a los estados con leyes sobre IA.

David Sacks, un capitalista de riesgo con extensas inversiones en IA que lidera las políticas de Trump sobre criptomonedas e inteligencia artificial, dijo que el gobierno de Trump sólo se opondría a “los ejemplos más onerosos de regulación estatal”, pero no se opondría a medidas para la “seguridad infantil”.

Lo que los estados han propuesto

Cuatro estados —Colorado, California, Utah y Texas— han aprobado leyes que regulan la IA en el sector privado, según la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad.

Esas leyes incluyen limitar la recopilación de cierta información personal y exigir más transparencia a las empresas.

Las leyes son una respuesta a la IA que ya impregna la vida cotidiana. La tecnología ayuda a tomar decisiones importantes para los estadounidenses, incluyendo quién obtiene una entrevista de trabajo, un contrato de arrendamiento de apartamento, un préstamo hipotecario e incluso ciertos cuidados médicos. Pero investigaciones han demostrado que puede cometer errores en esas decisiones, incluyendo dar prioridad a un género o raza en particular.

Las propuestas más ambiciosas de regulación de la IA de los estados requieren que las empresas privadas proporcionen transparencia y evalúen los posibles riesgos de discriminación de sus programas de inteligencia artificial.

Más allá de esas reglas más amplias, muchos estados han regulado partes de la IA: prohibiendo el uso de videos falsos en elecciones y para crear pornografía no consensuada, por ejemplo, o estableciendo reglas en torno al uso gubernamental de la IA.