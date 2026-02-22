Trump eleva arancel global a 15% tras anunciar inicialmente tasa del 10%

El presidente modifica su postura comercial un día después del fallo judicial y plantea aumentar los impuestos a importaciones mediante nuevas facultades ejecutivas temporales

Vehículos estacionados en un concesionario de Subaru en Bedford Auto Mile, en Bedford, Ohio, el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que quiere un arancel global del 15%, frente al 10% que había anunciado un día antes luego que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló muchos de los impuestos de gran alcance a las importaciones que había impuesto durante el último año.

El anuncio de Trump en redes sociales fue la señal más reciente de que, pese al freno judicial, el presidente republicano aún pretende aumentar los aranceles de manera impredecible. Los aranceles han sido su herramienta favorita para reescribir las reglas del comercio global y aplicar presión internacional.

La decisión del tribunal el viernes anuló aranceles que Trump había impuesto a casi todos los países utilizando una ley de facultades de emergencia. Trump ahora afirmó que utilizará una autoridad legal diferente, aunque más limitada.

Ya firmó una orden ejecutiva que le permite eludir al Congreso e imponer un impuesto del 10% a las importaciones de todo el mundo, a partir del martes, el mismo día de su discurso del Estado de la Unión. Sin embargo, esos aranceles se limitarán a sólo 150 días, a menos que se prorroguen por vía legislativa.

La Casa Blanca no ha respondido de momento un mensaje en que se preguntaba cuándo el presidente firmará una orden actualizada para fijar los aranceles en 15%.

Trump escribió en una publicación en redes sociales que tomaba la decisión “basándose en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer”.

En una votación de 6-3, los jueces dictaminaron que era inconstitucional que Trump estableciera y cambiara aranceles unilateralmente porque la facultad de imponer impuestos recae en el Congreso.

Además de los aranceles temporales que Trump quiere fijar en 15%, el presidente dijo el viernes que también está impulsando aranceles a través de otras secciones de la ley federal que requieren una investigación por parte del Departamento de Comercio.

Escribió el sábado que “durante el próximo corto número de meses, el gobierno de Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro exitoso proceso extraordinariamente de Hacer grande a Estados Unidos otra vez”.

Después de la decisión de la Corte Suprema, Trump lanzó un ataque inusualmente personal contra los jueces que fallaron en su contra en una votación de 6-3, incluidos dos de los que él nombró durante su primer mandato, los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Trump, en una conferencia de prensa el viernes, dijo que la situación es “una vergüenza para sus familias”.

Aún estaba furioso el viernes por la noche, publicando en redes sociales quejándose de Gorsuch, Coney Barrett y el presidente de la Corte Suprema John Roberts, quien falló con la mayoría y escribió la opinión mayoritaria. El sábado por la mañana, Trump emitió otra publicación declarando que su “nuevo héroe” era el juez Brett Kavanaugh, quien escribió un voto disidente de 63 páginas. También elogió a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes estaban en la minoría, y dijo de los tres jueces disidentes: “¡Nadie duda que quieren HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”

Los aranceles han sido centrales en las políticas económicas de Trump, que él ha dicho abordan una serie de males, desde corregir desequilibrios comerciales y reactivar la manufactura estadounidense hasta obligar a otras naciones a actuar, ya sea intensificando los esfuerzos para combatir el narcotráfico o cesando las hostilidades entre sí.

También afirmó regularmente, pese a la evidencia en contrario, que los gobiernos extranjeros pagarán los aranceles —no los consumidores y las empresas estadounidenses.

Datos federales muestran que el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares de los impuestos a las importaciones que el presidente ha impuesto bajo la ley de facultades de emergencia hasta diciembre, y Trump ha hecho muchas promesas sobre a qué podría destinarse ese dinero, como pagar la deuda nacional y enviar cheques de dividendos a los contribuyentes. La decisión de la Corte Suprema no abordó qué sucede con los fondos que ya se han recaudado de los aranceles.

Los demócratas se pronunciaron rápidamente sobre la nueva amenaza arancelaria de Trump. Los demócratas en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes acusaron a Trump de “meter la mano en el bolsillo del pueblo estadounidense” con su recién anunciado arancel más alto.

“Poco más de 24 horas después que sus aranceles fueron declarados ilegales, está haciendo todo lo que puede para asegurarse de que aún pueda disparar tus costos”, escribieron en redes sociales.

El gobernador demócrata de California Gavin Newsom, un némesis de Trump, añadió que “a él no le importas”.