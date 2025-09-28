Trump cita a líderes del Congreso ante inminente cierre del gobierno

El presidente se reunirá el lunes en la Casa Blanca con los cuatro principales líderes legislativos, un día antes de la fecha límite para evitar el cierre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derecha, saluda al coronel de la Fuerza Aérea, Christopher M. Robinson, comandante de la 89na Ala Aerotransportada, antes de abordar el Marine One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 26 de septiembre de 2025, tras un viaje de un día al torneo de golf Ryder Cup en Bethpage Black en Farmingdale, Nueva York (AP Foto/Luis M. Alvarez)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump planea reunirse el lunes con los cuatro principales líderes del Congreso estadounidense en la Casa Blanca, un día antes de la fecha límite para financiar al gobierno federal o enfrentar un cierre.

La reunión, en la que también participarán el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, así como el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fue confirmada el sábado por un funcionario de la Casa Blanca y otra persona familiarizada con la planificación. A ambos se les concedió el anonimato para hablar de una reunión que no ha sido anunciada.

Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre la reunión.