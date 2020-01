Triunfan Pitt y Aniston en los SAG

Ambas estrellas se reencontraron al ganar, él como Mejor Actor de Reparto por Había una Vez en... Hollywood, y ella como Mejor Actriz de Serie Drama por The Morning Show.

E.U.-Separados sentimentalmente desde 2005, cuando le pusieron fin a un matrimonio de cinco años, Brad Pitt y Jennifer Aniston tuvieron una noche triunfal juntos en los premios del Sindicato de Actores (SAG).

“Voy a agregar esto a mi perfil de Tinder”, bromeó Pitt sobre el escenario al recoger la estatuilla. “Gracias a mis hermanos y hermanas, esto significa mucho”.

La ex pareja se reencontró en backstage y las fotografías que los captaron juntos dieron la vuelta al mundo.

“Las veces que me han invitado a la ceremonia en estos veintitantos años de carrera han sido muy especiales y estar hoy aquí arriba es un gran honor”, dijo Jennifer en su oportunidad en el entarimado.

Los coreanos protagonistas de Parásitos, cinta dirigida por Bong Joon-ho, obtuvieron el reconocimiento como el Mejor Ensamble de una Película.

“Estoy muy honrado de recibir este premio en frente de tantos actores que admiro. Nunca olvidaré este momento”, dijo Song Kang-ho en coreano y después una traductora lo hizo en inglés.

Es la primera ocasión que un elenco de una cinta extranjera se lleva el reconocimiento.

Realizada en el Shrine Auditorium, la ceremonia cumplió su cometido de ser un momento de diversión y disfrute para el gremio.

Más allá de los ganadores, lo que se sintió en la atmósfera fue camaradería, respeto, buena vibra y muchos aplausos para el trabajo de los colegas.

Prueba evidente fue quizá cuando los aproximadamente 250 actores presentes y el resto del público se puso de pie para celebrar la trayectoria de Robert DeNiro, quien recibió el Lifetime Archivement Award.

Leonardo DiCaprio, al presentar el premio, lo describió como su inspiración y un histrión elemental; Meryl Streep lo ovacionó y Brad hasta gritó.

“Como actores no hacemos esto solos, no podemos, dependemos unos de otros para colaborar y apoyarnos dentro y fuera de la pantalla. Por eso me siento muy agradecido”, dijo DeNiro.

El artista también reafirmó su compromiso de apoyar al Sindicato de Actores de Hollywood, sobre todo en un momento en que la vida social y política en Estados Unidos es tan turbulenta.

“Voy a usar mi voz para señalar cuando haya abusos de poder. Eso es todo lo que diré sobre el tema”.

Tras obtener el Globo de Oro hace unas semanas, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger se llevaron el reconocimiento como Mejor Actor y Actriz de una Película, convirtiéndolos en fuertes candidatos para ganarse el Óscar.

“Estuve aquí hace muchos años y no puede completamente apreciar en ese momento, pero ahora puedo decir lo afortunado que soy de ser parte de esta comunidad, que es una referencia para los actores y lo que hacemos. Así que estoy feliz de estar aquí”, expresó el protagonista de Guasón.

The Crown se llevó el actor como Mejor Ensamble de Serie de Drama, mientras que La Maravillosa Sra. Maisel fue reconocida como Mejor Ensamble de Serie de Comedia.