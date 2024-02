Tras un periodo de cambios, Prince Royce deja una “Llamada perdida”

“Yo soy fanático de los discos, de poderle demostrar diferentes colores y sabores a mis fans”, dijo Royce en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York. “Es un disco de esa montaña rusa que pasa, como esos sentimientos que pasan cuando te estás separando de tu pareja, de superación también”.

Su álbum anterior había sido “Alter Ego” de 2020, pero al ser lanzado durante la pandemia, su gira se canceló. En los años que siguieron, Royce se separó de la actriz de origen mexicano Emeraude Toubia tras más de una década de relación.

Todos estos cambios personales lo llevaron a tratar de cambiar su forma de ver el mundo y de mantenerse positivo a través de la meditación y de podcasts de motivación.

“Tiene que ver con ‘Llamada perdida’, yo siempre soy como que bien impulsivo, como que respondo rápido, si estoy enojado, respondo, si estoy tomando o como quiera, respondo y hoy en día digo… ‘no respondas a esa llamada, te devuelvo la llamada mañana’, tomo una decisión en un par de horas, pienso bien”, dijo.

“Uno sigue creciendo como persona, como hombre, creo que he crecido delante de las cámaras, literalmente… y hay espacio siempre para crecer, para aprender”, agregó el músico de 34 años.

“Llamada perdida” llega como un reflejo de la velocidad y hasta cierto punto de la angustia en la comunicación actual.

“Tomar la llamada, no tomar la llamada, decir algo, no decir algo. Creo que es difícil aún más no decir algo, entonces creo que de ahí vino ese concepto”, señaló.

El álbum tiene invitados como Lenny Tavarez, Paloma Mami, El Alfa, Ala Jaza y Luis Miguel del Amargue.

En el tema “Te espero”, con la estrella argentina María Becerra, incluyó un sample de “(I Just) Died In Your Arms” de Cutting Crew, una canción de 1986. Pince Royce dijo que no le tiene miedo a fusionar la bachata con otros géneros y épocas, como con su versión del clásico del rock and roll “Stand by Me” de 2010.

“‘Died In Your Arms’ para mí es un tema que siempre tuvo una magia”, apuntó. “Pensé como que en Argentina con esta canción”.

“Si te preguntan” con Nicky Jam y Jay Wheeler fue una manera de adentrar a estos músicos urbanos al género del que es abanderado Royce. Es “la primera bachata de Nicki Jam, la primera bachata de Jay Wheeler”, dijo.

“Me encanta traer a personas de diferentes géneros, de diferentes países, a conocer el mundo de la bachata y que los fans también disfruten las voces de ellos”, señaló.

Tras la pandemia, Nicky Jam tuvo un par de rupturas amorosas, por lo que a decir de Royce estaban en un momento similar de sus vidas. En “Si te preguntan” le piden de favor a su ex que no de su versión de su romance.

“Siempre hay dos versiones, es la realidad”, dijo Royce.

“Frío en el infierno” es una conmovedora balada grabada con más de una decena de músicos de la Orquesta de Miami.

“Esta canción es la única canción que no regrabé, es la voz original, la guitarra original. Tenía como que un sentimiento, un dolor, esa canción que yo dije, ‘dejémoslo así’, como para que la gente pudiera sentir ese momento”, señaló.

“Espero que los fans vean ese esfuerzo, que todo es tocado por un ser humano, la guitarra, el bajo, la güira, el bongó, los violines, no hay tanta computadora en la bachata, en este disco específicamente, soy fan de eso y orgulloso también de apoyar a los músicos”, agregó.

Este interés por las interpretaciones con instrumentos y músicos reales se redobló en su tema “Cosas de la peda” con el astro de los corridos tumbados Gabito Ballesteros. La historia de Royce con la música regional mexicana es larga, en 2012 lanzó “Incondicional” con mariachi, tema que llegó a interpretar en vivo con Joan Sebastian y también tuvo una colaboración con Gerardo Ortiz, titulada “Moneda” en 2016.

“Ver que (la música regional mexicana) ha crecido hoy en día a nivel internacional me llena de mucha felicidad porque es un género que me recuerda a la bachata, a nivel de composición, de músicos, de producción, de tener una banda en vivo en el escenario”, apuntó el músico nacido en Nueva York de origen dominicano.

A su vez, la bachata ha tenido aportaciones recientes de músicos de otros géneros como Marc Anthony, Luis Fonsi, Rosalía con The Weeknd y Shakira con Ozuna.

“Ver que la bachata ha crecido a nivel internacional fuera de República Dominicana para mí es un placer, es un honor formar parte del género”, dijo.