Tras hospitalización, Rebecca Jones reaparece en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Rebecca Jones está de vuelta, después de un par de semanas en que la salud de la actriz se vio comprometida, pues tuvo que ser hospitalizada debido a una neumonía, desencadenada por deficiencia pulmonar. Sin embargo, ahora, se encuentra mucho mejor, pues hace unos días se reportó que pronto sería dada de alta y lo primero que hizo, tras su recuperación, fue dedicar un emotivo mensaje a una de las personas que más ama.

La salud de Rebecca Jones se vio vulneraba hace unos días, luego de que contrajera una neumonía que requirió que la actriz de 65 años fuera hospitalizada por voluntad, por lo que ingresó a las instalaciones del Hospital ABC-Observatorio, donde permaneció internada más de cinco días, pero con el transcurso de los días y el suministro de los antibióticos que controlaban el padecimiento, la actriz presentó una notable mejoría.

Fue así que, la semana pasada, el parte médico de la actriz expresó que Jones no corría ningún peligro, como llegó a especularse, y que, en cambio, ya se encontraba mejor de salud, motivo por el cual sería trasladada a otra área del hospital donde seguiría su rehabilitación hasta que fuera dada de alta.

Desde su hospitalización, la actriz no sólo se ausentó del set de grabación de “Cabo”, la más reciente telenovela de José Alberto, “el Güero”, Castro donde participa, sino también de las redes sociales.

Por ello, cuando la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram, sus seguidores no pudieron evitar demostrar el gusto que les daba volverla a ver activa en sus cuentas, ya que su hospitalización causó gran preocupación, pues la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017, enfermedad que superó dos años más tarde.

La publicación con la que Jones volvió a las redes fue un emotivo video de su único hijo, Maximiliano Camacho, que tuvo a lado de Alejandro Camacho, actor con el cual compartió una relación de 26 años.

En el post puede apreciarse una fotografía de Max, en la que se encuentra recargado en un parapeto frente a la Torre Eiffel, en Francia.

La instantánea está acompañada de una canción de Queen, titulada “Love of my life”, que haría famosa la agrupación inglesa en la década de los setenta. Y aunque Jones no acompañó la publicación de ninguna frase alusiva al amor que siente por su unigénito, tampoco fue necesario, pues en más de una ocasión, la actriz ha hablado del profundo amor que profiere por su hijo de 33 años.

Y aunque la publicación es una dedicatoria al amor entre madre e hijo, sus amistades del medio y seguidores han colmado el post de comentarios donde le hacen saber lo felices que se encuentran de que su salud haya mejorado.