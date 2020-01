Tras escándalo con Yolanda Andrade, Verónica Castro reaparece

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Verónica Castro ha reaparecido en su cuenta de Twitter tras la polémica en la que se vio envuelta luego que la conductora Yolanda Andrade aseguró que se habían casado.

La intérprete que hace unos años regresó a la televisión en la producción de Manolo Caro, “La Casa de las Flores”, aprovechó para agradecer a sus fans todo el apoyo que le han brindado en estos tiempos difíciles luego de la controversia.

“Quiero darles las gracias sobretodo por sus palabras; por todo, los que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan bonitas”, dijo la presentadora de “Mala Noche… No”.

“Sí ha sido un año… el final de año ha estado difícil, el comienzo también. Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz”, añadió Verónica Castro en el video que publicó al borde del llanto.

Ante la publicación del clip de apenas 36 segundos, y que ya cuenta con más de 3.8 mil Me Gusta, los seguidores de la mexicana le han mostrado su apoyo con palabras como “eres la mejor”, “Y cómo no estas con vos”, “Te ves preciosa”, “Gracias a ti, soberana amada” y “Eres una reina y la más querida en México”, aunque también hubo algunos que hicieron mención a la controversia.

Ustedes son muy importantes en mi vida después de mi familia GRACIAS por todo ❤️🙏 pic.twitter.com/OBPvIzsnOi — Verónica Castro (@vrocastroficial) January 28, 2020

Recordemos que fue en julio pasado cuando Yolanda Andrade y Montserrat Oliver destapó toda la polémica en torno a una boda con la intérprete de “Conocerte a ti” y “La movida” en Ámsterdam.

“Ese era un asunto que le dije a Montserrat que borrara. no lo borró. No importa. Ya se enteraron todos (…) fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente (…) Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa”, dijo hace meses Andrade.

Aquello fue el inicio de toda una controversia la cual la misma Verónica Castro se vio obligada a negar dando cuenta que si ni se casó con los papás de sus hijos menos con la conductora.

“Nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, dijo “La Vero” en septiembre.

No obstante fue tanta la presión social que días más tarde anunció en sus redes sociales que luego de 53 años en la actuación había tomado la decisión de retirarse porque no podía con la agresión y el escarnio provocado por la presunta boda con Yolanda Andrade.