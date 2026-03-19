Transforma alcaldesa Carmen Lilia Canturosas primaria ‘Himno Nacional’

Cuando invertimos en la educación, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras niñas y niños. Hoy entregamos estas aulas dignas que brindarán mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para esta comunidad escolar, señaló Carmen Lilia.[Agencias]

Cuando invertimos en la educación, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras niñas y niños. Hoy entregamos estas aulas dignas que brindarán mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para esta comunidad escolar, señaló Carmen Lilia.[Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión de 3 millones 36 mil 95 pesos con 12 centavos, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la obra de demolición y construcción de aulas en la Escuela Primaria Federal “Himno Nacional”, turno matutino, ubicada en el bulevar Anáhuac de la colonia Américo Villarreal Guerra.

Durante el evento, se destacó que esta obra forma parte del compromiso del Gobierno Municipal por fortalecer la infraestructura educativa y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas y niños de Nuevo Laredo.

“Cuando invertimos en la educación, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras niñas y niños. Hoy entregamos estas aulas dignas que brindarán mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para esta comunidad escolar”, señaló Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En este sentido, la directora del plantel, Angie Raquel Romo González, expresó su agradecimiento por la obra realizada.

“Hoy nuestras niñas y niños cuentan con espacios dignos y seguros donde podrán aprender y desarrollarse mejor. A nombre de toda la comunidad escolar, agradecemos profundamente este apoyo que representa una gran diferencia para nuestra escuela y para el futuro de nuestros estudiantes”.

Esta importante intervención educativa contempló la renovación total de espacios, con una superficie de 180 metros cuadrados, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil al brindar instalaciones seguras, modernas y dignas para el desarrollo académico.

La obra incluyó trabajos de demoliciones y remociones, cimentación firme de concreto, construcción de columnas, muros de block, vigas y trabes, así como losa sólida.

Además, se realizaron acabados de calidad como vitropiso antiderrapante, aplanado pulido, pintura acrílica e impermeabilización, así como la instalación de puertas, ventanas, cancelería, reja protectora, instalaciones eléctricas, además de la construcción de banqueta y rampa para mejorar la accesibilidad.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones se suman a una inversión de 25 millones 514 mil 234 pesos aplicada en la colonia Américo Villarreal y sectores aledaños, donde se han realizado diversas obras como la rehabilitación del TAMUL, espacios recreativos, áreas deportivas, pavimentaciones, así como mejoras en planteles educativos.

De igual forma, en las colonias Nueva Era, 20 de Noviembre y Américo Villarreal, se han destinado más de 29 millones 998 mil 545 pesos en obras de infraestructura urbana y educativa, que incluyen rehabilitación de drenaje sanitario, construcción de plazas, mejoras en escuelas, alumbrado público y espacios comunitarios.