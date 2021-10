Tráiler oficial de la segunda temporada para The Witcher

CD. DE MÉXICO.- La plataforma de Netflix acaba de lanzar un increíble tráiler de la segunda temporada de The Witcher, en la que podemos ver el regreso de Henry Cavill como Geralt de Rivia, mientras que el adelanto nos mostró la sensación y profundiza más sobre contexto del personaje dentro de un mundo lleno de guerras y distintas alteraciones.

El tráiler lanzado este viernes, también deja en claro que no es la primera vez que Geralt de Rivia sobrevive a lo que se puede considerar un apocalipsis, ya que los escenarios se ven cada vez más complejos. En tanto, un detalle importante es que en esta temporada de The Witcher no estará solo, al sostener una relación con la Princesa Ciri, personaje a quien deberá cuidar.

La segunda temporada de esta serie, basada en los videojuegos llegará el próximo 17 de diciembre a la plataforma, luego del triunfo de la primera por su capacidad de diferenciarse y tener un mundo lleno de mitología, y prácticamente dos años después del lanzamiento de la primera en diciembre de 2019, todo por los retrasos causados por la pandemia de Covid-19.

Puedes checar el tráiler a continuación:

Como somos capaces de ver, Geralt de Rivia no solo deberá de cuidar de sí mismo, sino de la Princesa Ciri, a quien incluso entrenará y protegerá del peligro que parece guardar dentro de sí, también observamos como serán los conflictos que tendrán que enfrentar.

Además de Henry Cavill, también a The Witcher regresarán Anya Chalotra como Yennefer, Freya Allan como Ciri, Joey Batey como Jaskier y más, así como veremos rostros nuevos, entre ellos, a Kim Bodnia como Vesemir y mentor de Geralt, Kristofer Hivju, Adjoa Andoh, Liz Carr, Simon Callow, Graham McTavish, Kevin Doyle y Chris Fulton.

La hechicería, la magia y las espadas estarán de vuelta para la temporada decembrina.

Fuente: Código Espagueti