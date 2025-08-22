El Dólar
Tráiler cae a canal de agua tras salirse de autopista a Nuevo Laredo

El accidente ocurrió en el kilómetro 178 y dejó sólo lesiones leves al conductor; grúas especializadas retiraron la pesada unidad

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor de tráiler protagonizó un aparatoso accidente al salirse de la autopista a Nuevo Laredo, quedando la pesada unidad parcialmente sumergida en un canal de agua.

El percance se registró en el kilómetro 178, en el tramo de sur a norte, cuando por causas aún no determinadas el operador perdió el control, se desvió de la carpeta asfáltica y terminó dentro del cauce.

A pesar de lo impactante de la escena, el conductor resultó con lesiones leves, por lo que recibió atención médica en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Bomberos de Rescate acudieron de inmediato para auxiliar al operador y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

La presencia de la pesada unidad en el canal dificultó parcialmente la circulación, por lo que se solicitó el apoyo de grúas especializadas para retirar el tráiler.

Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento del accidente y se hicieron cargo del peritaje correspondiente.

