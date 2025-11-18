Trabajan nueva credencial del INE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con las nuevas tramas que tendrá la nueva credencial de elector, la cual se empezará a producir a finales del próximo año, no habrá manera de ser falsificada, aseguró Jesús Arredondo Cortés, vocal del Registro Federal de Electores (RFE), en Tamaulipas.

Adelantó que será un documento cuya vigencia será de diez años, que además de las tramas de seguridad, dispondrá entre otras cosas de tintas térmicas e infrarrojas, recuadros con micro textos y elementos ópticos variables, así como un diseño táctil para facilitar su uso a personas con debilidad visual.

Incluso, para votar en el extranjero, la mica electoral contará con código QR de alta densidad, fotografía digital visible en el reverso y mayor facilidad para verificar la autenticidad del documento, reforzando las medidas de seguridad que actualmente tiene.

“Estaríamos ya con una mayor trama de seguridad, una credencial debidamente digitalizada, con todas las tramas de seguridad que prácticamente es prácticamente infalsificable, es decir, no habrá manera de que pueda ser falsificada”, sostuvo Arredondo Cortés.

De las credenciales de elector, actualmente vigentes, confirmó que continuarán siendo válidas por los diez años, manteniendo el mismo modelo en tanto se vence y el particular opta por realizar el trámite de renovación ante los módulos de atención ciudadana.

“Sí, el hecho de que pudiera cambiar el formato o con nuevas tramas de seguridad no implica que las credenciales, como bien sabemos, tienen diez años de vigencia, obviamente serán útiles, ya sea para votar o como medio de identificación”, sostuvo.

Refirió que las credenciales de elector actuales, seguirán usándose como medio de identificación de sus titulares ante dependencias del gobierno e instituciones bancarias en general, mientras no pierdan vigencia “y se va a respetar la misma”.

Arredondo Cortés, confirmó que la nueva mica electoral empezará su producción a finales del próximo año y conforme se impriman, se entregarán a los electores que en este caso, soliciten una mica nueva, por alta al padrón, reposición por pérdida o extravío, cambio de domicilio, entre otros.