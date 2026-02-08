El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.20
EN VIVO

Torneo Relámpago Femenil, un éxito en la liga Fonseca en Villas de San Miguel

El evento reunió a 16 equipos de féminas que compitieron en un ambiente de amistad y deportividad

El torneo relámpago fue un éxito gracias a la organización de Jorge Miranda y Gustavo Quintana, y a la participación de todos los equipos que se dieron cita. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Este sábado 7 de febrero, se llevó a cabo un emocionante torneo relámpago femenil en la cancha de Villas de San Miguel, organizado por Jorge Miranda y Gustavo Quintana. El evento reunió a 16 equipos de féminas que compitieron en un ambiente de amistad y deportividad.

El licenciado Jorge Miranda Niño, dio las palabras de arranque del torneo, destacando la importancia de la participación de la mujer en el ámbito deportivo, social y político. “Es un orgullo ver cómo la mujer se ha integrado de manera importante en todos los aspectos de la sociedad”, mencionó.

Después de una intensa competencia, las ganadoras del torneo fueron las CHUCKYS, quienes demostraron su habilidad y dedicación en el campo de juego. ¡Felicidades a las campeonas!

El torneo relámpago fue un éxito gracias a la organización de Jorge Miranda y Gustavo Quintana, y a la participación de todos los equipos que se dieron cita en la cancha de Villas de San Miguel. Esperamos ver más eventos como este en el futuro.

Gana Paul Thomas Anderson premio del Sindicato de Directores
Descansará INE este lunes 9 de febrero

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.