Torneo Relámpago Femenil, un éxito en la liga Fonseca en Villas de San Miguel

El evento reunió a 16 equipos de féminas que compitieron en un ambiente de amistad y deportividad

El torneo relámpago fue un éxito gracias a la organización de Jorge Miranda y Gustavo Quintana, y a la participación de todos los equipos que se dieron cita. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Este sábado 7 de febrero, se llevó a cabo un emocionante torneo relámpago femenil en la cancha de Villas de San Miguel, organizado por Jorge Miranda y Gustavo Quintana. El evento reunió a 16 equipos de féminas que compitieron en un ambiente de amistad y deportividad.

El licenciado Jorge Miranda Niño, dio las palabras de arranque del torneo, destacando la importancia de la participación de la mujer en el ámbito deportivo, social y político. “Es un orgullo ver cómo la mujer se ha integrado de manera importante en todos los aspectos de la sociedad”, mencionó.

Después de una intensa competencia, las ganadoras del torneo fueron las CHUCKYS, quienes demostraron su habilidad y dedicación en el campo de juego. ¡Felicidades a las campeonas!

El torneo relámpago fue un éxito gracias a la organización de Jorge Miranda y Gustavo Quintana, y a la participación de todos los equipos que se dieron cita en la cancha de Villas de San Miguel. Esperamos ver más eventos como este en el futuro.