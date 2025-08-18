Torneo de dobles mixtos de US Open definido

Carlos Alcaraz suelta su raqueta durante el partido contra Andrey Rublev en los octavos de final del torneo de Wimbledon, el 6 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant)

Carlos Alcaraz suelta su raqueta durante el partido contra Andrey Rublev en los octavos de final del torneo de Wimbledon, el 6 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant)

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner tiene una nueva pareja para el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde Emma Raducanu y Carlos Alcaraz se enfrentarán al equipo cabeza de serie número uno en la primera ronda.

El resto del grupo de 16 equipos se completó el domingo y el sorteo se llevó a cabo antes del evento de dos días que comienza el martes y otorga un millón de dólares a la supla ganadora.

El mejor clasificado Sinner ahora jugará con la campeona de dobles femeninos en 10 ocasiones Katerina Siniakova. Estaba programado para formar equipo con Emma Navarro, antes de que ella se retirara para jugar en el torneo femenino en Monterrey, México, la próxima semana.

Los otros equipos añadidos al evento el domingo son la dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos, Naomi Osaka, y Gael Monfils; Karolina Muchova y Andrey Rublev; y Caty McNally y Lorenzo Musetti.

Musetti estaba programado para jugar con su compatriota italiana Jasmine Paolini, pero ella está jugando contra Iga Swiatek en la final de Cincinnati el lunes y se retiró. Swiatek permanece en el grupo con su compañero Casper Ruud.

Sinner y el segundo clasificado Alcaraz se enfrentarán en la final masculina y tendrán un rápido cambio para sus partidos de dobles en Nueva York.

Alcaraz y Raducanu, ambos campeones de individuales del Abierto de Estados Unidos en el pasado, se enfrentarán al equipo de Jessica Pegula y Jack Draper, quienes obtuvieron el primer puesto basado en las clasificaciones combinadas más bajas de individuales.

Sinner y Siniakova, quienes recibieron uno de los ocho comodines, se enfrentarán al equipo de Alexander Zverev y Belinda Bencic.

Los enfrentamientos restantes de la primera ronda: Olga Danilovic y Novak Djokovic vs. Mirra Andreeva y Daniil Medvedev; Swiatek y Ruud vs. Madison Keys y Frances Tiafoe; Osaka y Monfils vs. McNally y Musetti; Taylor Townsend y Ben Shelton vs. No. cuatro Amanda Anisimova y Holger Rune; Venus Williams y Reilly Opelka vs. Muchova y Rublev; y No. dos Elena Rybakina y Taylor Fritz vs. Sara Errani y Andrea Vavassori.

Errani y Vavassori son los campeones defensores del Abierto de Estados Unidos y el único equipo de dobles tradicional en el grupo.

Las primeras y segundas rondas se jugarán el martes a partir de las 11 de la mañana Las semifinales y la final serán el miércoles por la noche