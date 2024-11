Tornado y tormenta causan severos daños en el área de Oklahoma City

OKLAHOMA CITY.- Un tornado y una intensa tormenta eléctrica azotaron la zona de Oklahoma City a primera hora del domingo, causando una cantidad no especificada de daños, de acuerdo con meteorólogos y medios locales.

De momento no hay informes de personas heridas.

Más de 53 mil clientes se quedaron sin servicio eléctrico en el estado, según el portal PowerOutage.us. En un vecindario se registraron diversos daños, como árboles caídos y un vehículo volcado, informó la televisora KOCO-TV.

Huge power lines down. Homes destroyed. And trucks thrown in to houses. This tornado in east Oklahoma City was the real deal #tornado #okwx #severeweather pic.twitter.com/8iwlrN6Pk1

— Ben Latham (@photogbenlatham) November 3, 2024