Tommy DeVito, último quarterback dado de baja mientras equipos reducen plantillas a 53

Los Giants de Nueva York se deshicieron del mariscal de campo, favorito de los aficionados locales cuando los equipos dejaron en libertad a más de mil 100 jugadores antes de la fecha límite para reducir las nóminas a 53 integrantes

El quarterback de los Giants de Nueva York Tommy DeVito pasa el balón en el encuentro de pretemporada ante los Patriots de Nueva Inglaterra el jueves 21 de agosto del 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura)

CIUDAD DE MÉXICO.- Tommy DeVito es uno de los quarterbacks que buscan un nuevo equipo.

Los Giants de Nueva York se deshicieron del mariscal de campo, favorito de los aficionados locales, el martes, cuando los equipos dejaron en libertad a más de mil 100 jugadores antes de la fecha límite para reducir las nóminas a 53 integrantes.

En Tampa Bay, Kyle Trask perdió su puesto como suplente de Baker Mayfield después de que el equipo eligió al veterano Teddy Bridgewater para ocupar la posición número dos.

Tyler Huntley no pasó el corte en Cleveland. El quarterback veterano se unió a los Browns a principios de este mes como el quinto mariscal de campo detrás de los veteranos Joe Flacco y Kenny Pickett y los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Pickett fue traspasado a Las Vegas el lunes.

Desmond Ridder, quien tiene un récord de 8-10 como titular en su carrera, fue cortado por los Bengals de Cincinnati. Los Cowboys de Dallas dejaron ir a Will Grier.

Los Falcons de Atlanta liberaron al quarterback Easton Stick, el titular del equipo durante la pretemporada, mientras el entrenador Raheem Morris protegía al titular Michael Penix Jr. y al veterano suplente Kirk Cousins. La baja de Stick y Ben DiNucci deja temporalmente al equipo sólo con Penix y Cousins en la posición.

Trevor Siemian, quien tiene un récord de 15-18 en siete temporadas, fue cortado por los Titans de Tennessee, dejando a Brandon Allen como suplente del número uno del draft, Cam Ward.

El novato Kyle McCord, seleccionado en la sexta ronda, no formará parte de la plantilla inicial de Filadelfia. El mariscal de campo de Syracuse es candidato para el equipo de práctica si otro equipo no lo firma. Los campeones defensores del Super Bowl adquirieron a Sam Howell para respaldar a Jalen Hurts y Tanner McKee.

No se esperaba que DeVito, quien llegó al equipo como un agente libre no reclutado y es oriundo de Nueva Jersey, formara parte del equipo tras las contrataciones de los veteranos Russell Wilson y Jameis Winston y la selección de Jaxson Dart en la primera ronda del draft.

Otras bajas notables

El receptor Hunter Renfrow, una selección del Pro Bowl en 2021 que intentaba regresar después de perderse toda la temporada pasada debido a un caso severo de colitis ulcerosa que le hizo perder 16 kilogramos, fue liberado por los Panthers de Carolina. El equipo también prescindió del ex tackle nariz titular Shy Tuttle después de reconstruir su línea defensiva a principios de este receso entre campañas.

Los Steelers de Pittsburgh cortaron la relación con el receptor Robert Woods, quien tiene 863 atrapadas. Diontae Johnson (Browns), KJ Hamler (Bills) y Mecole Hardman (Packers) están entre los receptores que fueron dejados en libertad .

El back defensivo veterano Jalen Mills fue despedido por los Texans. de Houston. Mills ha sido titular en 91 juegos como esquinero y safety.

El guardia Kenyon Green, una selección de primera ronda por Houston en 2022 y adquirido en un intercambio por los Eagles hace unos meses, se quedó también sin empleo.

Los 49ers de San Francisco cortaron a los receptores veteranos Russell Gage y Robbie Chosen después de campamentos impresionantes, pero podrían hacer intentos por traer de vuelta al menos a uno de ellos, ya sea al equipo de práctica o a un puesto en la plantilla antes del inicio de la temporada.

Si se pregunta a cualquier entrenador de la NFL cuál es la peor parte del trabajo, la respuesta abrumadora será que es echar a los jugadores

“Me rompe el corazón. Lo hace porque si fueran mis hijos, los veo a través de ese lente porque mis hijos están creciendo ahora y ves lo duro que trabajan y lo que ponen en ello y han hecho todo lo que les hemos pedido”, dijo el entrenador de los Bills de Buffalo, Sean McDermott. “Estos chicos son muy agradecidos y llenos de clase”.

“Nuevamente, es difícil desde el punto de vista del fútbol americano, pero aún más difícil desde un, ‘Oye, estos chicos son buenos chicos y son ganadores’. A veces no dura en el fútbol americano, ¿verdad? Pero ahí es donde te recuerdan que el fútbol americano no lo es todo y la vida es lo más importante. Les dije a estos chicos que van a ser ganadores en la vida y eso es, en última instancia, lo más importante”, añadió McDermott.

Los equipos pueden traer de vuelta a los jugadores al equipo de práctica si otro equipo no los reclama durante el periodo de exenciones. Cada equipo puede tener en el grupo de práctica hasta 16 jugadores, incluidos un máximo de seis veteranos elegibles con experiencia ilimitada,. El resto deben ser jugadores con dos o menos temporadas acumuladas. Los equipos también pueden tener un jugador adicional del programa de la Vía de Jugadores Internacionales.

Los jugadores pueden ser firmados desde un equipo de práctica al roster activo de otro equipo en cualquier momento.