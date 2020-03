Tomaría EU participación en aerolíneas

E.U.-El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno de Estados Unidos tomaría participaciones en las compañías aéreas a cambio de miles de millones de dólares en subvenciones directas a las empresas, como parte del paquete de rescate económico, señaló The Wall Street Journal citando personas familiarizadas con el asunto.

Mnuchin detalló los planes durante las negociaciones de último minuto cuando la ayuda a las aerolíneas surgió como un importante punto de conflicto. Los republicanos rechazaron otorgar subsidios en efectivo a las aerolíneas, y una versión anterior de la legislación habría otorgado 50 mil millones de dólares sen préstamos y garantías a las aerolíneas de pasajeros y 8 mil millones a las de carga, pero sin ayuda directa.

El funcionario ha señalado previamente que tal movimiento estaba sobre la mesa, diciendo la semana pasada que las participaciones en el capital podrían ser parte del paquete de ayuda eventual.

Si bien no estaba claro qué forma tomaría la inversión, una opción es una orden judicial que se convierta en capital. Un warrant le da al comprador la opción de comprar acciones a un precio determinado.

Un portavoz del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Airlines for America, el grupo de la industria de las aerolíneas estadounidenses, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La versión de la legislación que aprobó el Senado anoche proporcionaría 25 mil millones de dólares en préstamos y garantías a las aerolíneas de pasajeros, con los 25 mil millones restantes en forma de subvenciones directas, cumpliendo con las solicitudes de las aerolíneas, señaló el diario.

Destacó que las aerolíneas querían subsidios directos, la semana pasada propusieron un paquete de asistencia de 50 mil millones de dólares, con la mitad de lo que se pagó en subsidios directos para proporcionar el efectivo que muchas aerolíneas necesitan de inmediato para evitar permisos y recortes salariales.

Las aerolíneas han anunciado severos recortes en el servicio en medio de fuertes caídas de pasajeros, y han estado tratando de aumentar la liquidez en las últimas semanas mediante la reducción de las líneas de crédito y la obtención de nuevos préstamos.