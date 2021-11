Todo lo que debes saber de la pelea Canelo-Plant

Los aficionados al boxeo no pueden perderse la "Canelo"-Plant, un combate que arrojará historia. (Corstesía: Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO 06-Nov-2021 .-Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber de la pelea entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Caleb Plant, en Las Vegas.

CANELO-PLANT

El ganador podrá presumir los 4 títulos de peso Supermediano y proclamarse campeón indiscutido, algo que ningún mexicano y latinoamericano han logrado en el ring.

¿CUÁNDO SERÁ?

6 DE NOVIEMBRE

¿DÓNDE SERÁ?

GRAND GARDEN ARENA

LAS VEGAS, NEVADA

¿QUÉ EDAD TIENEN?

31 años tiene el mexicano Canelo

29 años tiene el británico Plant

LAS MEDIDAS

CANELO

Estatura: 1.73 mts

Alcance: 179 cms

Guardia: derecha

PLANT

Estatura: 1.85 mts

Alcance: 188 cms

Guardia: derecha

CINTURONES EN JUEGO

4 Fajines mundiales: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

1 Cinturón en juego de la revista The Ring, considerada la Biblia del Boxeo

1 Fajín especial: El Cinturón Mestizo que entregará el CMB al ganador del combate

¿QUE RÉCORD PRESUMEN?

56 VICTORIAS, 38 DE ELLAS POR NOCAUT, UNA DERROTA Y DOS EMPATES

21 VICTORIAS, 12 DE ELLAS POR NOCAUT, Y SIN DERROTA

¿FAVORITO EN MOMIOS?

10

A 1 ES FAVORITO CANELO SOBRE PLANT

CIFRAS CLAVE

4

PELEAS TIENE ‘CANELO’ EN NOVIEMBRE Y SU MARCA ES 4-0, 3 KO’S

1

PELEA TIENE PLANT EN NOVIEMBRE Y SU MARCA ES 1-0, 1 KO’S

182

DÍAS DE INACTIVIDAD TIENE ‘CANELO’

280

DeIAS DE INACTIVIDAD TIENE PLANT

25

20

PELEAS TIENE PLANT EN ESTADOS UNIDOS

DOS CAMPEONES

«El objetivo es ser uno de los mejores de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado para llegar donde estoy en la actualidad. No me detendré hasta conseguirlo».

-Saúl Álvarez

«Debo conseguir mi objetivo sea como sea. Así hemos llegado hasta aqueí junto a mi equipo. Ya sea en el boxeo o en la vida, llegué hasta aquí sea como sea. Conté con oportunidades para bajar los brazos, pero no lo he hecho».

-Caleb Plant