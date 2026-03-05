El Dólar
Todo listo para el 2° Torneo y Clínica de Pesca organizado por el Municipio

Cupo de inscripción agotado; se espera una exitosa jornada deportiva

El evento reunirá a clubes locales, participantes independientes y familias que disfrutarán de un día dedicado a la práctica responsable de la pesca deportiva. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Turismo del Gobierno Municipal informa que todo se encuentra listo para la realización del 2º Torneo y Clínica de Pesca 2026, a celebrarse este 8 de marzo en el Rancho Charretera, ubicado en el kilómetro 24 de la Carretera a Anáhuac.

El cupo de inscripción ha sido completamente cubierto, confirmando la participación de aproximadamente 150 pescadores, lo que anticipa una jornada exitosa y de gran convocatoria para la comunidad deportiva de la región.

El evento reunirá a clubes locales, participantes independientes y familias que disfrutarán de un día dedicado a la práctica responsable de la pesca deportiva, en un ambiente de convivencia y aprendizaje, contando además con la clínica especializada impartida por el reconocido experto Pedro Sors García.

Recomendaciones para asistentes

La Dirección de Turismo exhorta a los participantes y al público en general que planee asistir recomienda acudir en camioneta o vehículo alto, ya que las condiciones del acceso y del terreno no son las adecuadas para automóviles compactos o de suspensión baja.

También, se sugiere:

•⁠ ⁠Llegar con anticipación.
•⁠ ⁠Portar vestimenta cómoda y adecuada para actividades al aire libre.
•⁠ ⁠Llevar hidratación suficiente y protección solar.

Con estas acciones se busca garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los asistentes.

La Dirección de Turismo reafirma su compromiso de impulsar actividades deportivas que fortalecen la convivencia familiar y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales en nuestra ciudad.

