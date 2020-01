Tiroteo en escuela de Texas habría sido ´por error´, afirman autoridades locales

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudiante de 16 años habría disparado por error a su amigo en una escuela secundaria en Bellaire, Texas, la tarde de este martes, antes de huir y ser arrestado varias horas después, dijo un fiscal el miércoles.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, dijo que según la evidencia reunida hasta el momento, el tiroteo del martes por la tarde no parece haber sido intencional. Ella dijo que los dos estudiantes eran parte del programa ROTC de la Preparatoria Bellaire.

Ogg dijo que el tiroteo fue imprudente, pero no hay evidencia de que los dos hayan estado peleando. Ella se negó a proporcionar el nombre o la edad de la víctima.

“Eran amigos ”, dijo ella. “Apretar un gatillo, ya sea que sepas si está cargada o no, es un acto intencional. Pero no, con base en la evidencia que tenemos en este momento, él no tenía la intención de matar a su amigo “.