Tiroteo durante operativo policial en Río deja 13 muertos

RÍO DE JANEIRO.- La policía intercambió disparos con hombres armados el jueves cuando realizaba una redada en una favela de Río de Janeiro para arrestar a presuntos narcotraficantes, dejando 13 personas muertas, de acuerdo con las autoridades.

La policía indicó que lanzó el operativo contra narcotraficantes del estado norteño de Pará, donde han muerto más de 40 agentes de la policía desde 2021.

Todas las personas que fallecieron durante el operativo eran delincuentes, afirmó la policía de Río de Janeiro. Añadió que dos sospechosos fueron detenidos y que dos mujeres resultaron heridas.

Violência em todo o estado do Rio. Cena de guerra em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Criminosos armados com fuzis e pistolas avançam no bairro do Pilar. pic.twitter.com/Se2NXbJits

