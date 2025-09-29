El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Tigres liga cinco jornadas sin derrota al vencer 2-0 a Querétaro en la Liga MX

Tigres tendrá uno de los grandes desafíos del campeonato la próxima jornada, cuando sea anfitrión de Cruz Azul, que está en la lucha por el liderato del campeonato

AP

QUERÉTARO (AP) — Juan Francisco Brunetta y Marcelo Flores hicieron las dianas con las que Tigres se impuso a domicilio 2-0 a Querétaro el domingo, para mantener el buen paso en el torneo Apertura de la Liga MX.

Brunetta abrió la cuenta a los 30 minutos con un potente zurdazo desde el centro del área; Flores amplió la ventaja a los 53, con un nuevo remate dentro del área.

Pablo Barrera tuvo la oportunidad de recortar la desventaja con un penal con el que concluyó el juego; sin embargo, sacó un disparo que se fue muy alejado de la portería.

El encuentro se le complicó a los anfitriones Gallos desde que se quedaron con 10 elementos por la expulsión de Mateo Coronel a los 42, luego de haber cometido una falta sobre Joaquim Pereira.

Tigres extendió su paso sin derrota a cinco jornadas para afianzarse en la 5ta posición con 22 unidades.

A Querétaro se le acabó la buena racha en el campeonato, en el que tuvo los más recientes dos partidos sin derrota. Gallos queda en la 17ma posición después de sufrir su séptimo revés en el curso.

Tigres tendrá uno de los grandes desafíos del campeonato la próxima jornada, cuando sea anfitrión de Cruz Azul, que está en la lucha por el liderato del campeonato.

La 11ra jornada del campeonato concluirá más tarde el domingo, con la visita de “La Máquina” al campo de Xolos.

Surge tormenta tropical Imelda, que podría convertirse en huracán y golpear la costa este de EU
La superestrella latina Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.