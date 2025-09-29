Tigres liga cinco jornadas sin derrota al vencer 2-0 a Querétaro en la Liga MX

QUERÉTARO (AP) — Juan Francisco Brunetta y Marcelo Flores hicieron las dianas con las que Tigres se impuso a domicilio 2-0 a Querétaro el domingo, para mantener el buen paso en el torneo Apertura de la Liga MX.

Brunetta abrió la cuenta a los 30 minutos con un potente zurdazo desde el centro del área; Flores amplió la ventaja a los 53, con un nuevo remate dentro del área.

Pablo Barrera tuvo la oportunidad de recortar la desventaja con un penal con el que concluyó el juego; sin embargo, sacó un disparo que se fue muy alejado de la portería.

El encuentro se le complicó a los anfitriones Gallos desde que se quedaron con 10 elementos por la expulsión de Mateo Coronel a los 42, luego de haber cometido una falta sobre Joaquim Pereira.

Tigres extendió su paso sin derrota a cinco jornadas para afianzarse en la 5ta posición con 22 unidades.

A Querétaro se le acabó la buena racha en el campeonato, en el que tuvo los más recientes dos partidos sin derrota. Gallos queda en la 17ma posición después de sufrir su séptimo revés en el curso.

Tigres tendrá uno de los grandes desafíos del campeonato la próxima jornada, cuando sea anfitrión de Cruz Azul, que está en la lucha por el liderato del campeonato.

La 11ra jornada del campeonato concluirá más tarde el domingo, con la visita de “La Máquina” al campo de Xolos.