Tiene NLD primer matrimonio igualitario sin amparo

NUEVO LAREDO, TAM.- A escasos meses de haber sido avalado, por el Congreso de Tamaulipas, el Matrimonio Igualitario y sin la necesidad de un amparo, este lunes 19 de diciembre se llevó a cabo la primera boda civil de este tipo en Nuevo Laredo (NLD).

Juan Carlos Tristán Moguel y Pablo Onasis García Espinal es la feliz pareja que contrajo nupcias después de 23 años de relación sentimental, señala el comunicado emitido este lunes por la Primera Oficialía del Registro Civil.

La unión legal fue realizada en las instalaciones de dicha Oficialía del Registro Civil, cuya titular es Ana Santos Macías.

En punto de las 12:00 horas hicieron acto de presencia los contrayentes, acompañados de familiares y amigos.

Santos Macías expresó beneplácito por haber tenido la oportunidad de oficiar el primer matrimonio igualitario en Nuevo Laredo y reiteró la invitación “para que las parejas igualitarias, que no han tenido la oportunidad de llevar a cabo su unión legal, acudan a esta oficialía donde serán recibidos con mucho cariño y la mejor de las atenciones”.

“Nuestro Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, nos ha instruido a todos los servidores públicos estatales, a compartir con él su visión humanista, de puertas abiertas y que los tamaulipecos sientan la confianza, al acudir con nosotros, que seguiremos los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar”, puntualizó la Oficial.

Por su parte, los ahora esposos comentaron que tenían la intención de casarse en fechas anteriores pero que a raíz de la necesidad de tramitar un amparo y por el alto costo de este trámite, no pudieron realizar su unión. Sin embargo, ahora que dicho trámite ya no es necesario, encontraron en la Primera Oficialía del Registro Civil todas las facilidades en los procedimientos administrativos y sin complicación alguna, pudieron por fin cumplir su sueño de más de dos décadas: contraer matrimonio.

Las parejas interesadas en realizar este trámite pueden acudir a las instalaciones de esta Oficialía Primera, ubicada en la planta baja del Palacio Federal y cuyo acceso se encuentra por la plaza de la independencia (antes calle Galeana), entre Dr. Mier y González.

Los requisitos, para cada uno de los contrayentes son:

-Ser mexicanos, mayores de 18 años de edad

-Actas de nacimiento, en original y copia

-Identificación con fotografía vigente

-CURP

-Exámenes prenupciales y certificado médico, recientes.

-Presentar comprobante de haber participado en las pláticas prenupciales.

Además deberán de hacerse acompañar de 4 testigos con identificación oficial vigente, dos por cada contrayente (excluyendo los padres) y hacer mención del régimen patrimonial que desean.

Para mayores informes podrán acudir a la ventanilla de la Oficialía o bien comunicarse al teléfono (867) 7120305, cuyo horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.