Thimothée Chalamet rompe barreras

CIUDAD DE MÉXICO.- Mide 1.76, es delgado, marcado, tiene un rostro anguloso, así como una melena de rizos que mueve a voluntad.

Se trata del actor francés Timothée Chalamet, estrella de cintas como Call me by your Name, Lady Bird y Beautiful Boy, al cual se le considera como creador de un nuevo estilo masculino para vestir con más libertad.

Y es que este chico, novio de la hermosa Lily-Rose Depp, no recurre a estilistas para conquistar las alfombras rojas, pero si a las prendas más arriesgadas de diseñadores modernos como Alexander McQueen, Nicolas Ghesquiére o Alessandro Michele que lo visten con trajes rosas, sacos de flores y hasta con arneses sobre la camisa.

“Representa a un joven que no por delicado deja de ser un hombre. Es más sutil que los ídolos del pasado como Daniel Craig o Brad Pitt, con más sensibilidad y empatía con las mujeres, cuestión que encaja perfecto con los movimientos sociales como el #metoo “, afirma la experta en imagen Aracely Motta.

A este tipo de jóvenes se les conoce como “artthrob”, es decir, figuras con inteligencia, sensibilidad y buenos modales, lejos del estereotipo del macho.Quizás su lema se refleje en lo que mencionó recientemente “Puedes ser lo que quieras ser. No hay nada específico.

Es un nuevo mundo valiente, quizás por las redes sociales, pero estamos encantados de hacer las cosas de otra manera”.

Y él, con su carrera y sentido estético, sin duda, lo está logrando.