Tesla pide a México infraestructura energética y vial para planta automotriz

CIUDAD DE MÉXICO.- El inicio de la construcción de la planta de Tesla ofrecida en febrero para el norte de México podría demorarse mientras se completan algunos requerimientos de infraestructura que planteó a las autoridades mexicanas el fabricante de automóviles eléctricos.

La empresa de Elon Musk solicitó la construcción de infraestructura energética, hídrica, vial y ferroviaria para comenzar la edificación de su ensambladora de vehículos eléctricos en el municipio norteño de Santa Catarina, anunció el jueves el gobierno del estado de Nuevo León.

Entre los requerimientos mencionados en un memorándum se incluye la instalación de una subestación de energía eléctrica, así como sistemas de transmisión de energía eléctrica. También la construcción y ampliación de los ramales ferroviarios y un patio de trenes, el desarrollo de carreteras y servicios de agua y alcantarillado, indicó la gobernación en un comunicado.

Las autoridades de Nuevo León no informaron cuánto tiempo podrían demorar en cumplir con las peticiones de Tesla, pero un funcionario familiarizado con la operación, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, indicó a The Associated Press que los trabajos podrían extenderse en lo que resta del año y que no sería hasta el 2024 cuando el fabricante de automóviles eléctricos iniciaría la instalación de su planta mexicana.

Tesla anunció en febrero que construiría en México su nueva planta, que implicará una inversión de más de 6.000 millones de dólares. La factoría mexicana sería la tercera que Tesla instala fuera del mercado estadounidense y se sumaría a las que tiene en Shanghái y cerca de Berlín.

Entonces se informó que se esperaba iniciar este año las labores de construcción en el municipio de Santa Catarina, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado industrial de Nuevo León, donde en las últimas semanas se han registrado protestas debido a la escasez de agua.

Las autoridades y analistas estimaron que en la primera fase de la construcción se generarían 6.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos y se incrementaría en casi un 30% la inversión extranjera directa, en comparación con el 2022. Además, se informó que se lograría un salto de las exportaciones y del sector automotriz, que supone la tercera parte de las ventas externas del país.

Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo en marzo a la AP que Tesla había elegido el estado norteño debido a la cercanía que tiene con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) y a la presencia en esa región de sus proveedores.