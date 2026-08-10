Terremoto en Colombia deja al menos 79 muertos

BOGOTÁ (AP) — Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 79 muertos, varios heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron, en lo que fue calificado por el servicio geológico local como el sismo de mayor magnitud en el país de la última década.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). San José del Palmar es un pequeño municipio poblado por aproximadamente 4.700 personas.

Los fallecimientos fueron reportados en Chocó, así como en departamentos del centro-oeste y suroeste del pais, entre los más afectados por el sismo.

El gobernador de Risaralda, Diego Patiño, elevó en entrevista con Caracol a 40 los muertos en el departamento, incluidos los 18 fallecidos reportados previamente en la ciudad capital, Pereira. Mientras que el gobernador de Antioquia, en el noroeste, Andrés Julián Rendón, confirmó un fallecido por el “desprendimiento de una roca”.

“En el departamento del Valle del Cauca… tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo a la prensa Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Toro agregó que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó 30 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que pidió apoyo con rescatistas de otras ciudades. Entre tanto, los vecinos unían esfuerzos para remover escombros junto a socorristas.

En Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la gobernadora Nubia Córdoba reportó nueve fallecidos, al menos 80 personas lesionadas y afectaciones en viviendas y edificaciones, así como cortes en el servicio eléctrico y de comunicaciones.

Otras dos personas murieron en Manizales, en el departamento de Caldas, informó en un video en la red social X el alcalde de la ciudad José Eduardo Rojas. Agregó que hay 12 edificios parcial o totalmente destruidos y 20 viviendas colapsadas.

Jorge Moncayo, un taxista de 64 años de Cali, dijo a The Associated Press que vio columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde su casa ubicada en un barrio en las laderas, mientras los edificios se derrumbaban tras el terremoto. “Tembló toda mi casa… nunca me ha tocado un temblor tan fuerte”, afirmó.

El más fuerte de la última década

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue el “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década” y reportó al menos dos réplicas de magnitudes 2,8 y 4,8. Explicó que la actividad sísmica registrada en la zona “responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana”.

“Evacuamos lo más rápido que se pudo… no se había sentido tan fuerte aquí en Bogotá”, relató a AP Javier Tinoco, un residente que evacuó su casa en el norte de la capital colombiana y dijo estar especialmente nervioso al recordar los terremotos de Venezuela en junio que dejaron más de 5.000 muertos.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó en X que asumió el liderazgo de la atención por la emergencia y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado que reúne a distintas instituciones para coordinar decisiones en la atención de los damnificados.

La respuesta al terremoto representa el primer gran desafío para De la Espriella, un aliado de Trump que juró el cargo de presidente el fin de semana.

De la Espriella aseguró que viajará a Pereira, una de las ciudadades más afectadas, donde imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran estructuras colapsadas, incluyendo afectaciones en el techo del aeropuerto.

La Aeronáutica Civil colombiana reportó que además de Pereira fueron afectados los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los “daños estructurales en la infrastructura”.

El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panamá, donde algunos edificios fueron evacuados y se detuvo por momentos la operación del metro, y un poco más fuerte en zonas en la frontera sur con Colombia, sin que se informaran daños o heridos.

En Ecuador fue sentido en ciudades como Tulcán —fronteriza con Colombia— Ibarra y Quito, la capital, en las que algunas personas salieron apresuradamente de edificios altos durante un feriado nacional. No se reportaron daños o víctimas.

Líder políticos de la región como los presidentes de Guatemala, El Salvador y la presidenta de México, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Israel y el secretario de Estado estadounidense enviaron mensajes de solidaridad y manifestaron su disposición de ayudar a Colombia.

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