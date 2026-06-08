Terremoto de magnitud 7.8 sacude el sur de Filipinas

Esta imagen muestra vehículos dañados por escombros el lunes 8 de junio de 2026 tras un potente terremoto que sacudió la región de Mindanao, Filipinas. (Ernesto Torres Jr vía AP)

Esta imagen muestra vehículos dañados por escombros el lunes 8 de junio de 2026 tras un potente terremoto que sacudió la región de Mindanao, Filipinas. (Ernesto Torres Jr vía AP)

MANILA, Flipinas (AP) — Un potente terremoto de magnitud 7,8 con epicentro en el mar sacudió el lunes parte del sur de Filipinas, donde causó daños en una importante ciudad costera, provocó un apagón y generó olas de 1 metro (3 pies) a lo largo de costas cercanas, informaron funcionarios.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. pidió a la gente que se dirigiera de inmediato a áreas más altas en zonas del país vulnerables a un tsunami, y las autoridades de Indonesia y Malasia también emitieron advertencias a sus zonas costeras cercanas.

Hasta el momento no había reportes de víctimas, ni estaba claro si había personas atrapadas o heridas en el derrumbe de al menos un pequeño edificio en General Santos, una ciudad procesadora de atún de más de 700.000 habitantes que también es un centro de comercio en el sur.

El terremoto del lunes —el más fuerte que ha golpeado Filipinas este año— tuvo su epicentro en el mar, a unos 13 kilómetros (8 millas) al suroeste de General Santos, y fue causado por movimiento en la Fosa de Cotabato, a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas), según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Ocurrió a las 7:37 de la mañana, indicó el director del instituto, Teresito Bacolcol.

“Es un terremoto importante y prevemos daños, y ya tenemos algunos edificios dañados según los videos que hemos visto”, le dijo Bacolcol a The Associated Press.

La emisora de radio DZRH en Manila informó que el pequeño edificio comercial donde se encontraba su filial provincial se derrumbó parcialmente, y el personal corrió a la planta baja, sin sufrir lesiones.

No estaba claro si otras personas estaban atrapadas entre los escombros del edificio de oficinas de cuatro pisos debido al sismo, que ocurrió antes del horario de oficina. Cayeron escombros de otros edificios, afectando triciclos taxi estacionados debajo.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami de hasta 3 metros (10 pies) de altura en algunas costas de Filipinas. En ciertas costas de Indonesia y Malasia podría haber olas de hasta 1 metro (3 pies).

Bacolcol indicó que se monitorearon olas de 1 metro (3 pies) en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani mediante estaciones terrestres de vigilancia de tsunamis. Se monitorearon olas más pequeñas en al menos otra provincia, agregó.

“Por favor, presten atención a la advertencia de tsunami. Muévanse a zonas más altas ahora. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”, le dijo Marcos a la gente en las provincias afectadas por el terremoto.

“El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás”, enfatizó el mandatario, y agregó que las agencias de respuesta a desastres estaban en alerta.

El Departamento Meteorológico de Malasia emitió una advertencia de tsunami para el estado de Sabah en la isla de Borneo. Sabah está a sólo un viaje en barco del sur de Filipinas. Un medidor detectó un tsunami de 83 centímetros (2,7 pies) frente a la isla indonesia de Célebes.

Existía la posibilidad de que hubiera cambios menores en el mar en Taiwán, Japón, Papúa Nueva Guinea y varias naciones insulares y territorios del Pacífico occidental. Se levantó un aviso para Guam unas dos horas después del terremoto, y no había amenaza para Hawai, indicó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Hubo réplicas incluso de magnitud 6,5, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Midió el sismo original a una profundidad de 55 kilómetros (34 millas). Es usual que haya variaciones en las mediciones de diferentes agencias inmediatamente después de un terremoto.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que circundan ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.