Termina hoy vacunación de maestros en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A una semana de iniciar la vacunación contra el Covid-19 de los maestros, sin incidentes ni reportes de efectos secundarios, a las 18:00 horas de hoy concluye la campaña, luego de aplicarla a una plantilla de cerca de 93 mil docentes en Tamaulipas.

Para la inoculación del magisterio se instalaron módulos en nueve municipios de los 43 que tiene la entidad, es decir, la aplicación se llevó a cabo por regiones.

La coordinadora de la vacunación en Ciudad Victoria, Araceli Maldonado, dijo que este día se cumplirá la meta de vacunar a los 93 mil docentes de todos los niveles y del sector público y privado de Tamaulipas.

En uno de los módulos de la campaña, el del Polyforum “Rodolfo Torre Cantú”, aplicaron un promedio de más 2 mil dosis diarias, para cerrar con 17 mil docentes en la jornada de ayer, que arrancó el pasado 20 de abril.

“Entonces, creo que estamos perfectos, estamos sobre los números que habíamos planteado, creo que vamos a cerrar bien”, indicó.

Durante la jornada de aplicación, descartó que se hayan registrado casos de maestros con efectos secundarios derivado de la vacuna.

En Tamaulipas se vacunó con la dosis única de la farmacéutica china CanSino.

“Situaciones de nervios de maestros, pero, pues hasta ahí, realmente no ha habido ninguna reacción digamos adversa importante, ni mucho menos, al momento que están aquí, ya en casa pues ya no sabríamos decir, pero al menos no hemos escuchado comentarios al respecto de que hubiera alguna reacción fuerte”, externó.

En Nuevo Laredo, uno de los municipios sede que incluye la región de la frontera chica, llegaron 7 mil 300 dosis.