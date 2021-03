Termina Checo quinto en el GP de Bahréin

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se trata de remar contra la corriente, el piloto mexicano Sergio Pérez es un experto, aunque los resultados no fueron los esperados.

Tras haber arrancado en la última posición desde el pitlane, Checo inició la remontada en el Gran Premio de Bahréin para finalizar en la quinta posición, por detrás de su compañero en Red Bull, Max Verstappen y los dos Mercedes.

Lo que parecía un desafortunado inicio de temporada en la Fórmula Uno, se convirtió en una batalla de resistencia y resiliencia para el tapatío, que fue rebasando a los Haas, Williams, Alfa Romeo, Alpha Tauri, Aston Martin, Alpine, McLaren y Ferrari, hasta llegar al cuarto lugar, pero en su segunda detención en pits perdió más posiciones.

Antes de la carrera, el cambio de batería en el RB16B del tapatío ocasionó que durante la vuelta de formación el auto se quedara parado en la pista, obligando a correr una vuelta más antes del arranque oficial en Bahréin.

La adaptación al monoplaza no ha sido sencilla, durante los entrenamientos libres y la calificación el tapatío no ha podido explotar al máximo la potencia de su monoplaza quedando relegado.

El vigente campeón, Lewis Hamilton, sumó su primer triunfo del año ganándole la partida al joven y talentoso Verstappen, quien no dejó de presionarlo. La potencia del motor Honda en el Red Bull dominó la mayor parte de la carrera, pero Mercedes despertó y reclamó su trono.

Todavía en la vuelta 53, Verstappen le quitó el liderato al británico, pero como todo un genio y con su experiencia ganadora, Hamilton se recuperó. Mientras que el finlandés Valtteri Bottas completó el podio.

From a pit lane start to a P5 finish

It was an eventful Red Bull debut for @SChecoPerez

And you voted him Driver of the Day in Bahrain! 🏆#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/cu1PVZ7Jhq

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021