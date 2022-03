Teniente a fondo

CIUDAD DE MÉXICO.-Menos de tres minutos dura el video del ‘Teniente Harina’, un policía que inhala polvo blanco para identificar si el cargamento que encontraron es cocaína, y aquello bastó para que sus frases y bailes se volvieran virales.

‘¡Ay, papaya de Celaya!’, ‘¡ay Papantla, tus hijos vuelan!’ son citas que todos se saben y repiten en alusión, pero pocos se preguntaron qué consecuencias tuvo el video para sus protagonistas, el teniente (Memo Villegas) y Ramírez (Verónica Bravo).

Tres días después de que salió a la luz y ya aparece en las noticias, la gente en la calle y los delincuentes se burlan del teniente, su hija lo dibuja con la cara blanca y su jefe lo degrada junto a la incorruptible Ramírez, la nueva miembro de la corporación.

Aquel sketch de Backdoor de 2019 es el punto de partida para Harina, serie que se estrena el 9 de marzo por Comedy Central y el 10 por Amazon Prime Video, donde se enfocaron en expandir la personalidad de ambos agentes.

‘Entre más humanos y más de carne y hueso sean los personajes, el espectador se va a identificar más y la trama va a ser más verosímil y más entretenida, rica y divertida. Me emociona poder mostrar más allá de lo que mostré en el sketch.

‘Vamos a darle al público esta parte sensible y de persona. No nada más se la pasa diciendo frases chuscas en la vida, eso sería insostenible, es un tipo de carne y hueso que tiene problemas y eso me parece una joya’, detalló Villegas en

entrevista virtual.

El actor cree que el punto de partida es inmejorable, pues ambos uniformados están en su peor momento, sobre todo el teniente, quien tiene un problema con las drogas y trata de ser un buen padre.

Su oportunidad de salvación llegará con una serie de crímenes que apuntan a un asesino suelto en la Ciudad y ataca a las celebridades de internet, ‘El Cancelador’, por lo que incluso el teniente está en peligro.

‘Se sacan la lotería. Es horrible decirlo, pero como policías venidos a menos, de pronto tener un caso de esa magnitud en las manos les da objetivo y les obliga a convivir, a aprender del otro, a arrastrar al otro, a llevarse bien.

‘Fue una estrategia muy inteligente desde el cuarto de escritores ponerles ese objetivo tan grande mientras su personalidad sale, a pesar de ellos, y es lo que envuelve la historia, hace la comedia y los entrañables’, explicó Bravo.

Al actor le parece que hay suficientes paralelismos entre la ficción y la realidad, pues comparte la frustración con su personaje, ya que ambos deben aguantar que cuando compra un café le griten: ‘¡Ay, papaya de Celaya!’.

Pese a que la comedia de algunos sketches de Backdoor se apoya en la sátira y exhibe problemas sociales, los protagonistas destacaron que Harina sólo busca divertir.

Y, pese a que su enemigo es ‘El Cancelador’, no creen que incomode el tono o llegue a ser políticamente incorrecto.

‘Definitivamente nuestros personajes son ficción, están extrapolados, muy enfatizados los vicios de carácter del teniente y demasiado caricaturizados en el buen sentido el virtuosismo de Ramirez para generar contraste, elemento principal en la comedia.

‘No estamos buscando retratar la realidad para nada, tampoco tratando de dejar un mensaje al mundo. Lo que me gusta de esta serie y me hace sentir muy orgullosa es que es una ficción redondita y divertida, pero entrañable, es un matrimonio perfecto entre drama y comedia’, sostuvo Bravo.

ASÍ LO DIJERON

‘El sueño de cualquiera es que te hagan tu serie, que se extienda tu trabajo en un protagónico. Además es rico y bonito tener un villano, más en este tipo de serie, donde el mismo teniente podría tener personalidad de villano’.

Memo Villegas, actor.

‘Es muy retador tomar un personaje que apenas reconocíamos por tres segundos de personalidad que salieron en un chispazo y después construirle toda una vida, una serie de inseguridades, miedos, deseos, objetivos en la vida, de sueños’.

Verónica Bravo, actriz