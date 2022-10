‘Tenía 2% de posibilidades de vivir’, Matthew Perry revela secretos sobre sus adicciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Matthew Perry fue uno de los actores más populares y solicitados durante la década de los noventa e inicios de los dos mil luego de su exitosa participación como Chandler Bing en la serie Friends.

Se sabe que durante su carrera activa, hasta hace un par de años, enfrentó una lucha contínua contra las adicciones que lo llevaron a mostrarse en televisión evidentemente enfermo y con constantes cambios físicos.

En una nueva entrevista con People, durante su gira de promoción de su libro autobiográfico Friends, Lovers and the Bin Terrible Thing, reveló desgarradores secretos sobre estas adicciones, con las drogas y el alcohol, y los problemas de salud que enfrentó hasta el punto de casi morir varias veces.

Cuando tenía 49 años, al actor se le estimó sólo dos por ciento de posibilidades de vivir después de que la adicción a los opiáceos le provocara una “explotación” de colon y como consecuencia meses en el hospital internado y al menos dos semanas en coma.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía dos por ciento de posibilidades de vivir. Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso”, dijo el actor de ahora 53 años.

Matthew fue atendido en ese momento por una perforación gastrointestinal que le hizo usar una bolsa de colostomía durante nueve meses. En caso de que vuelva a caer en las adicciones, deberá usar esa bolsa por el resto de su vida.

Hasta el momento se ha sometido a 14 cirugías de estómago y ha estado en rehabilitación al menos 15 veces como un intento de mantenerse limpio de drogas y estar lo más cerca de lo saludable.

En la entrevista dijo que había esperado demasiado tiempo para contar los detalles de sus adicciones y salud ya que lo quería hacer cuando estuviera completamente sobrio y alejado de las sustancias. Con dichos detalles revelados quiere ayudar a las personas a sanar y recuperarse de las adicciones.

Comienzos con el alcoholismo y los opiáceos

Chandler Bing, en la ficción, contó que su adicción al alcohol comenzó cuando tenía 24 años, al inicio creyó que podría controlarlo, pero al “sentirse atrincherado en muchos problemas”, el alcohol era su refugio seguro.

Para cuando estaba en Friends, en sus plenos treinta, luchó por mantenerse sobrio, pero también luchó contra las adicciones de otras sustancias como 55 Vicodin, que sirve como un medicamento para controlar dolores moderados e intensos.

Asimismo, bajó más de 50 kilos: “No sabía cómo parar”, asimiló.

En una entrevista previa hecha con Hollywood Reporter dijo que había aprendido de sus errores para continuar con su lucha y recuperación. De hecho, su personaje en Friends era un reflejo de sus intentos por luchar contra su realidad y escapar de los problemas a través de la risa.

“He tenido muchos altibajos en mi vida. Aprendí mucho de mis fracasos. Pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarás a dejar de beber?’ Diré: ‘Sí, sé cómo hacerlo’”, dijo.

“Y luego te das cuenta de que no logra nada [el alcohol], ciertamente no está llenando ningún vacío en tu vida. No me puse sobrio porque me dio la gana. Me puse sobrio porque me preocupaba que me iba a morir al día siguiente”, agregó.

“No es casualidad que Chandler sea un tipo que intenta disuadir sus propios sentimientos emocionales humanos con la risa. Eso es lo que hice durante años. He tratado de hacerme pasar por un bromista, como si pasar el rato conmigo fuera como unas vacaciones. Pero eso solo podría llevarme hasta cierto punto”.

Las veces que Matthew Perry estuvo en rehabilitación

Los intentos por mantenerse sobrio y dejar las adicciones de opiáceos comenzó en 1997, cuando fue internado por 28 días para un programa de rehabilitación y desintoxicación por su adicción al Vicodin.

En 2001 regresó a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones a Vicodin y Metadona, anfetaminas y al alcohol.

Su tercera vez en un programa de rehabilitación sucedió en 2011. Según un representante del actor, Perry fue ingresado para evitar una recaída.

En 2017, su exnovia, la actriz para adultos Maddy O’Reilly, reveló que el hombre le pidió que le facilitara el acceso a píldoras recetadas 40/50.

Durante el reencuentro de Friends , el año pasado, levantó sospechas de una recaída debido a su aspecto y forma de presentarse en el especial HBO donde pareció arrastrar las palabras, pero al parecer el actor se encontraba en un buen momento y lo más sano y limpio que podía estar.