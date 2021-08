Tendrá Amy Winehouse su película biográfica

CIUDAD DE MÉXICO.- La casa productora Halcyon Studios producirá una película biográfica basada en la vida de la cantante Amy Winehouse, luego de que adquiriera los derechos del libro “Saving Amy” (2010), de Daphne Barak, según informó The Hollywood Reporter.

El texto es el resultado de seis meses de filmación, que comprenden 40 horas de metraje, fotos exclusivas y notas, que Barak completó con Winehouse y su familia en los últimos tres años de su vida. La intérprete murió de intoxicación por alcohol en julio de 2011, a la edad de 27 años.

Después de su muerte, su álbum Back to Black continuó generando dinero y desde entonces se ha convertido en el segundo álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido, con más de 20 millones de copias vendidas hasta la fecha.

Con una historia personal volátil y llena de uso de drogas y alcohol, así como una relación abusiva con su esposo, Blake Fielder-Civil, Winehouse se convirtió en miembro del infame “The 27 Club”, al cual pertenecen Janice Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Brian Jones, quienes murieron a la misma edad de Amy.

“Nuestro equipo se siente honrado de trabajar en este proyecto. Aunque su carrera fue demasiado corta, Amy fue la voz de una generación y esperamos contar su historia de la manera más conmovedora posible”, dijo el director ejecutivo de Halcyon Studio, David Ellender, en un comunicado de prensa.

Barak será la productora ejecutiva de la película, que sigue a otras cintas sobre Winehouse, incluida Amy, documental del director Asif Kapadia que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2015.

