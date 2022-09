Tatiana, la Reina de los niños, no se salva de las polémicas

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana se dio a conocer en redes sociales los precios de los shows de Tatiana, lo que causó sorpresa y dio material para muchos memes, porque los costos van de 40 a los 200 mil pesos, lo que hizo que la cantante bajara la imagen de los paquetes de sus shows de cumpleaños de su cuenta de Instagram.

Si bien la cantante regiomontana no es de las estrellas que estén constantemente en escándalos, de vez en cuando si suceden cosas como estas en su vida, que la ponen en la mira del escrutinio público, por ejemplo, hace dos años cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, la polémica fue porque el influencer Kunno cobraba más que ella por mandar saludos en la plataforma HolaFan.com, mientras la llamada Reina de los Niños cobraba $699 pesos por saludo, el influencer los hacía por 1200.

En mayo de este año, Tatiana concedió una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino”, en el cual habló del abuso físico, sexual y emocional que sufrió durante los once años de matrimonio con Andrés Puentes, asegurando que el hombre era un manipulador al grado que ella llegó a romper relaciones con su mamá por culpa de su exmarido.

También explicó que desde que eran novios él dio señales de lo agresivo que era, cuando golpeó a un conocido por sólo saludarla, pero ella no quiso hacer caso a su intuición y pagó las consecuencias.

Pero el finalizar la relación con Puentes no fue nada sencillo, después de escaparse de su casa e 2001 llevándose consigo a sus dos hijos, comenzaron la guerra de demandas entre ellos, en las cuales no sólo se escuchó el nombre de la cantante, también el de su mamá Diana Perla Chapa; además de amenazas y chantajes por parte de Andrés.

Después de obtener el divorcio en 2005, el siguiente triunfo de Tatiana sobre su exmarido se dio en 2017, cuando el Tribunal Colegiado Federal de la Ciudad de México falló a su favor, al determinar que su imagen, marca, nombre y logotipo le pertenecían.

“Mi cara al ver que Youtube nos censuró en @lamasdraga por no querernos bañar. Seguimos tratando de resolver, de todas formas una reina nunca llega tarde, los demás llegan temprano. #Quedamos”, fue lo que escribió Tatiana en noviembre de 2021, cuando fue invitada al programa “La Más Draga”, pero el programa fue bloqueado y no se podía transmitir, porque la disquera reportó el uso de dos canciones “No me quiero bañar” y “El patio de mi casa”, al final todo se arregló y el capítulo salió al aire una hora más tarde.

Muchos no vieron con buenos ojos que la reina de los niños apoyara el Orgullo LGBT, realizando un video musical a lado de la Drag Queen, Velvetine, también el año pasado.

Cuando el video de la canción “Be Proud” se dio a conocer, donde Tatiana como Velvetine aparecen con ropa de cuero negro; de inmediato los internautas comenzaron a realizar comentarios en contra, porque consideraban que Tatiana no daba una buena imagen para los niños, haciendo este tipo de colaboraciones, a lo que la cantante resondió en su cuenta de Instagram:

“Los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la integridad, amar, ser respetado y vivir tu vida a tu manera son inamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer”, declaración que fue aplaudida por la comunidad LGBTTTIQ+ y agradecieron el apoyo por parte de Tatiana.

En octubre de 2019 impactó a sus fans, cuando subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar la mitad de su rostro paralizado, la cantante explicó que el cambio de clima y las defensas bajas fueron los que provocaron este malestar.

“Me dio parálisis facial, pero pronto se me quitará, gracias por su cariño y como dice mi canción, ‘Sonríe, sonríe’ (aunque sea de lado)”, dijo en el video, pero además cumplió con todas las presentaciones que tenía en puerta como una profesional y efectivamente al poco tiempo su rostro se recuperó.