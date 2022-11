Tarantino resta mérito a actores del Universo Marvel

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Quentin Tarantino los actores del Universo Cinematográfico de Marvel no son estrellas de cine.

‘Tienes a todos estos actores que se han hecho famosos interpretando a estos personajes. Pero… Capitán América es la estrella… Thor es la estrella’, comentó recientemente en el podcast 2 Bears, 1 Cave.

El problema para el director, según detalló, es que actualmente no hay mucho espacio para nada más en el cine. En contraste, hace unos días había dicho al crítico Elvis Mitchell que de trabajar con Marvel le gustaría llevar a la pantalla la serie de cómics Sgt. Fury and his howling commandos.