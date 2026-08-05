Tamaulipas reforzará su política social para seguir reduciendo niveles de pobreza extrema: Américo

Durante la reunión se evaluaron los resultados de los programas estatales como Alimentando tu Bienestar, Comedores de Bienestar, Parques, Centros y Unidades de Bienestar e Impulsando tu Bienestar. [Agencias]

Durante la reunión se evaluaron los resultados de los programas estatales como Alimentando tu Bienestar, Comedores de Bienestar, Parques, Centros y Unidades de Bienestar e Impulsando tu Bienestar. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El Gobierno del Estado fortalecerá el trabajo de toda su estructura territorial y de los gestores sociales para seguir destacando en la reducción de los indicadores de pobreza en Tamaulipas y lograr una sociedad más justa, solidaria y con igualdad de condiciones y oportunidades, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir, junto con la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, la reunión de trabajo con la estructura territorial y operativa de esta dependencia que está dividida en siete direcciones regionales y 15 delegaciones en los 43 municipios del estado, el gobernador reiteró que el principal objetivo de este gobierno humanista y de su política social es seguir atentos y avanzar hasta lograr que no existan indicadores de pobreza extrema en Tamaulipas.

“Vamos a seguir poniendo mucha atención especialmente en las y los tamaulipecos que viven en condiciones de pobreza extrema, ellos son los que tenemos que buscar localizar, atender y sumar a los programas de Bienestar estatal y gestionar su incorporación cuando ya cumplan con las reglas de operación a los programas federales, porque en Tamaulipas no debemos tener indicadores de pobreza”, expresó.

Como resultado del trabajo que se ha realizado desde el inicio de la administración a través de los programas estatales de la Secretaría de Bienestar, además del trabajo coordinado con el DIF Estatal y el incremento de los programas sociales del gobierno federal que han pasado de 7 mil millones de pesos a 25 mil millones, en Tamaulipas se logró una reducción del 50 por ciento de la pobreza multidimensional y de 10 por ciento de la pobreza extrema, posicionando a nuestro estado como uno de los que han logrado mayores avances a nivel nacional en este rubro.

Durante la reunión se evaluaron los resultados de los programas estatales como Alimentando tu Bienestar, Comedores de Bienestar, Parques, Centros y Unidades de Bienestar e Impulsando tu Bienestar, que operan brindando atención directa a las y los tamaulipecos y facilitan el acceso a mejores condiciones y oportunidades de los sectores más vulnerables.

El gobernador dio la bienvenida a la nueva delegada de los programas federales de Bienestar en Tamaulipas, María de Lourdes Puente Vizcarra y destacó que actualmente más de 900 mil personas en el estado se benefician con la dispersión de más de 25 mil millones de pesos de los programas del Gobierno Federal, por lo que hizo un llamado a sumar esfuerzos y fortalecer la coordinación y expansión de la política social humanista que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.