Tamaulipas: 111 nuevos positivos y 8 muertes por Covid-19

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de informar que los 43 municipios de Tamaulipas se encuentran en fase II de la reactivación económica, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa aseguró que “en todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas básicas de prevención ya conocidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos”.

Con el reforzamiento de estas medidas, dijo, se pueden prevenir brotes en aquellos lugares y municipios en los que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, de ahí la importancia de atender en todo momento las disposiciones emitidas por el Gobierno de Tamaulipas a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Al presentar el reporte diario COVID-19, la titular de la SST confirmó 111 pacientes positivos a la enfermedad y 8 víctimas mortales, por lo que reiteró el llamado a no bajar la guardia, evitar salidas no esenciales y en caso de presentar síntomas compatibles y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria, recuperarse en casa.