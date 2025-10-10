Swiatek cae ante Paolini en el Abierto de Wuhan

Iga Swiatek gesticula durante el partido contra Emma Navarro en el Abierto de China, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong)

WUHAN, China (AP) — Iga Swiatek se despidió el viernes del Abierto de Wuhan tras sucumbir en sets corridos ante Jasmine Paolini, una jugadora contra la que la campeona de Wimbledon nunca había perdido antes.

Paolini se impuso 6-1, 6-2 sobre Swiatek, la segunda del ranking, en un partido de cuartos de final que concluyó en 65 minutos.

Fue la primera victoria de la italiana sobre Swiatek en su séptimo enfrentamiento. Paolini solo había ganado un set anteriormente.

“Finalmente pude ganarle un partido. Estoy súper feliz con mi nivel. Simplemente se siente increíble”, dijo Paolini, cuya rival en las seminales será Coco Gauff, tercera en el escalafón de la WTA.

Paolini tiene un mejor historial contra Gauff, triunfante sobre la estadounidense en sus últimos tres encuentros.

Gauff avanzó a su segunda semifinal consecutiva con una victoria 6-3, 6-0 sobre la alemana Laura Siegemund. Perdió ante la eventual campeona Amanda Anisimova en las semifinales del Abierto de China la semana pasada.

La número uno del ranking, Aryna Sabalenka enfrentará a Jessica Pegula en la otra semifinal.

Sabalenka extendió a 20 su racha de victorias en Wuhan al vencer 6-3, 6-3 a Elena Rybakina, la octava en el ranking.

La campeona del Abierto de Estados Unidos conquistó el torneo WTA 1000 en 2018, 2019 y nuevamente el año pasado en su regreso a la ciudad china.

Sabalenka rompió el servicio de Rybakina tres veces en el partido de uno hora y 25 minutos para avanzar a las semifinales por undécima vez esta temporada, y luego saludó y lanzó besos al público.

Más temprano el viernes, Pegula llegó a un tercer set por séptimo partido consecutivo. La sexta cabeza de serie perdió el primer set contra Katerina Siniakova antes de ganar los dos siguientes con un marcador de 2-6, 6-0, 6-3.

Pegula viene de victorias sobre la número nueve Ekaterina Alexandrova y su compatriota estadounidense Hailey Baptiste, cuando necesitó siete puntos de partido para asegurar la victoria.