Supuesto complot iraní contra embajadora israelí en México fue desarticulado

No ofrecieron detalles sobre cómo se descubrió o desmanteló el plan

Manifestantes caminan sobre una representación de las banderas de EEUU e Israel durante una manifestación en Teherán, el martes 4 de noviembre de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

WASHINGTON (AP) — Funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron el viernes que las autoridades mexicanas, con la asistencia de agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, frustraron un presunto complot de Irán para asesinar a la embajadora israelí en México. Las autoridades mexicanas negaron tener conocimiento de tal complot.

El supuesto complot para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se gestó a finales del año pasado y permaneció activo hasta mediados de este año, cuando fue desarticulado, según dijeron los funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema, manifestaron que el complot fue “contenido” y ya no representa una amenaza.

No ofrecieron detalles sobre cómo se descubrió o desmanteló el plan. La misión de Irán ante la ONU dijo que no tenía comentarios.

“Agradecemos a los servicios de seguridad en México por frustrar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel en México”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

Las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad Ciudadana de México emitieron un breve comunicado conjunto el viernes por la noche en el que señalaron que “no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México”.

La cancillería “reitera su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país”, añade el comunicado. La secretaría de seguridad “reafirma su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que su país “está trabajando con gobiernos afines para compartir mejores prácticas e información sobre amenazas, aumentar la conciencia sobre el tema de los complots letales de Irán, trabajar juntos para contrarrestar estas amenazas y responsabilizar a los perpetradores”.

No brindó una explicación para el comunicado de México.

Por su parte, un portavoz de la embajada de Israel en México dijo, en respuesta al comunicado de las autoridades mexicanas, que no tendría ningún comentario.

Según documentos de inteligencia de uno de los funcionarios estadounidenses, un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán llamado Hasan Izadi, quien también se hace llamar Masood Rahnema, inició el complot junto con otros funcionarios iraníes mientras servía como asistente del embajador de Irán en Venezuela.

Estados Unidos ha acusado durante mucho tiempo a Irán de querer asesinar a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, así como a israelíes, incluso en territorio estadounidense.