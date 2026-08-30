Supera Pegula los nervios y avanza en US Open

La tercera preclasificada derrotó en sets corridos a Elena-Gabriela Ruse y espera su próxima rival

Jessica Pegula devuelve ante Elena-Gabriela Ruse durante la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Jessica Pegula devuelve ante Elena-Gabriela Ruse durante la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

NUEVA YORK.- Jessica Pegula se sacudió los nervios del debut que contribuyeron a un inicio dubitativo ante Elena-Gabriela Ruse y la tercera preclasificada ganó su partido de primera ronda del Abierto de Estados Unidos en sets corridos.

La estadounidense de 32 años abrió la jornada del domingo en el estadio Arthur Ashe y desperdició sus primeras nueve oportunidades de quiebre ante Ruse, pero encontró el ritmo y empezó a dominar.

Tras alcanzar la final del Abierto de Cincinnati, que perdió ante Coco Gauff, Pegula ganó el 92% de los puntos con su primer servicio rumbo a una victoria 6-3, 6-2 en 83 minutos.

“Estaba muy nerviosa”, manifestó Pegula. “Era como si estuviera enviando GIFs de cómo me sentía. Eran GIFs de gente entrando en pánico y cosas así. … En la primera ronda de un Grand Slam, siempre hay un montón de nervios”.

Pegula enfrentará a continuación a la ganadora del partido entre Venus Williams y la también invitada Sofia Kenin. Las estadounidenses de medirán en el cierre de la sesión nocturna en el Ashe. Williams y su hermana Serena tienen programado jugar dobles juntas.

La italiana Jasmine Paolini (19 preclasificada) también avanzó en el cuadro individual femenino al derrotar a la eslovena Veronika Erjavec por 6-3, 3-6, 6-4. La rusa Kamilla Rakhimova doblegó 7-6 (4), 6-2 a la checa Barbora Krejcikova (27), campeona de Wimbledon en 2024 y Roland Garros en 2021.

Un año después de sorprender a Madison Keys en la primera ronda del US Open, la mexicana Renata Zarazúa se despidió al caer 4-6, 6-4, 7-6 (7) ante la rusa Polina Iatcenko.

En el cuadro masculino, Novak Djokovic inicia su búsqueda de un 25to título de Grand Slam el domingo por la noche ante el argentino Mariano Navone.

Djokovic, a sus 39 años, perdió más recientemente su partido de primera ronda a inicios de este mes en Cincinnati.