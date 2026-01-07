El Dólar
Supera Memphis a Spurs con cierre decisivo pese a 30 de Wembanyama

Cam Spencer lideró final, rompieron racha negativa y Grizzlies ganaron 106-105 en casa, apretado duelo

Jock Landale, pívot de los Grizzlies de Memphis, festeja con su compañero, el español Santi Aldama, tras vencer a los Spurs de San Antonio, el martes 6 de enero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
AP

MEMPHIS, Tennessee.- Cam Spencer anotó 21 puntos, incluidos cinco en los últimos 1:26 minutos, y los Grizzlies de Memphis contrarrestaron los 30 tantos de Victor Wembanyama para superar el martes 106-105 a los Spurs de San Antonio.

Wembanyama volvió a la actividad tras una ausencia de dos partidos.

Un tiro en suspensión de Spencer desde la línea de fondo a diez pies con 36,5 segundos restantes aportó los puntos finales. De’Aaron Fox de San Antonio intentó un tiro de 15 pies con cinco segundos restantes, pero fue bloqueado por el español Santi Aldama de Memphis.

Los Grizzlies rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Jaren Jackson Jr. también anotó 21 puntos por Memphis, y Jack Landale terminó con 19. Spencer contabilizó ocho rebotes y ocho asistencias.

Los 30 puntos de Wembanyama lideraron a los Spurs, mientras que Julian Champagnie terminó con 23. Stephon Castle anotó 15 puntos antes de salir por acumulación de faltas con 3:13 restantes.

Wembanyama, quien jugó 21 minutos, acertó diez de 20 disparos de campo, incluyendo tres de seis desde fuera del arco.

