Sunderland sube al cuarto lugar tras empate en casa con Everton

Los Black Cats igualaron al Liverpool y Bournemouth y continuaron desafiando a los escépticos en un emocionante regreso a la máxima categoría

Bertrand Traore del Sunderland pelea por el balón Vitaliy Mykolenko del Everton en el encuentro de la Liga Premier el lunes 3 de noviembre del 2025. (Mike Egerton/PA via AP)

SUNDERLAND, Inglaterra.- Sunderland remontó de un gol en contra para empatar el lunes 1-1 con el Everton y se colocó en el cuarto lugar de la Liga Premier.

Sunderland buscaba ganar tres partidos consecutivos en la máxima categoría por primera vez en una década, pero se quedó atrás después de 15 minutos gracias a un esfuerzo en solitario del extremo del Everton, Iliman Ndiaye.

El internacional senegalés recogió el balón en la línea de banda derecha a unos 40 metros de la portería, dribló y se abrió paso con fuerza entre cuatro defensores antes de lanzar un hermoso disparo con el pie izquierdo que superó a un portero estático.

Jack Grealish golpeó el poste a mitad de la primera mitad mientras el Everton comenzaba a dominar y Thierno Barry remató por encima desde cerca unos minutos después.

Pero Sunderland volvió al partido inmediatamente después del reinicio.

El disparo del capitán Granit Xhaka desde fuera del área se desvió, lo que dejó sin oportunidad a Jordan Pickford en la portería del Everton.

Los Black Cats dominaron la mayor parte del segundo período, pero no pudieron conseguir el gol que los habría colocado en el segundo lugar por encima del Manchester City.

Su próximo partido es un emocionante encuentro el sábado en casa contra el líder Arsenal.

Everton, que estaba en el puesto 14 y sin una victoria en tres partidos, enfrenta a Fulham, el equipo que está debajo de él, el mismo día.